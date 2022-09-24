Несмотря на войну, в Украину едут хасиды со всего мира, часть из них учит украинский

Каждый год еврейская община отправляется на могилу своего праведника цадика Нахмана. Война не стала помехой для хасидов, и они готовы приехать в Украину. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на New York Post.



Євреи в Украине. Фото с открытых источников.

На праздник Рош га-Шана, который, по сути, является еврейским Новым годом, приезжают десятки тысяч хасидов в Украину. Это происходит ради того, чтобы совершить молитву в святых местах. Одним из таких мест есть могила цадика Нахмана, расположенная в городе Умань.

Еврейский Новый год в этом году начнется с 25 сентября, в момент заката и закончится на рассвете 27 сентября. По еврейскому календарю последует 5783 год.

Каждый год в Украину на празднование Рош га-Шана приезжало около 50 тыс. евреев. В этом году из-за российского вторжения и тяжелых условий прибытия в Украину организаторы ожидают в два раза меньше верующих. Оценить численность сложно, ведь пока нет авиасообщения с Украиной. Большинство евреев вынуждены добираться до места паломничества через Румынию, Молдову и Польшу.

По прибытии в страну, граничащую с Украиной, хасидам необходимо проехать до границы, а дальше добираться до города Умань. И все это, несмотря на угрозу, которую создает РФ, кроме того, неудобство создают и комендантские часы.

Интересно, что значительная часть американских евреев, которая раньше немного общалась на русском, пытается учить украинский. Такое решение они объясняют так – мы не хотим причинять боль украинцам.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Израиль передает Украине оружие через Польшу.

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