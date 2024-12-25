Не комета и не заря: чем на самом деле была Вифлеемская звезда

История о Вифлеемской звезде, указавшей путь мудрецам к месту рождения Иисуса, уже более двух тысяч лет вызывает споры среди ученых, астрономов и богословов. Что именно стало тем небесным явлением, которое по Евангелию от Матфея вдохновило волхвов на их путешествие?

Вифлеемская звезда. Фото из открытых источников

Вифлеемская звезда могла быть выдумкой

Некоторые исследователи считают, что история о звезде является литературным вымыслом, созданным для подтверждения мессианского статуса Иисуса. Они указывают, что рассказ Матфея уникален среди четырех Евангелий и может быть апологетическим дополнением к библейскому тексту. Кроме того, историки отмечают, что детали истории Матфея противоречат рассказу Луки, где семья Иисуса уже проживала в Назарете.

Комета

Вифлеемская звезда, которую в искусстве часто изображают в виде кометы над яслями, раньше рассматривалась учеными как один из наиболее правдивых вариантов. К примеру, комету Галлея можно было увидеть в 12 году до н. э. Кроме того, еще одну комету также увидели китайские и корейские астрономы примерно в 5 году до н. э., которые за этим объектом наблюдали более семидесяти дней. Древние авторы описывали кометы как "висящие" над отдельными городами, так же как Вифлеемская звезда якобы "стояла над" местом, где был рожден Иисус. Однако впоследствии идею кометы отвергли, ведь в древние времена они считались плохой приметой.

"На рождественских открытках это хорошее изображение кометы и хвоста, но в те времена кометы в небе обычно были предшественниками надвигающейся катастрофы", — указывает профессор теоретической астрофизики и космологии Грант Мэтьюз из Университета Нотр-Дам.

Сверхновая

Американский физик и космолог Фрэнк Типлер предположил, что Вифлеемская звезда была сверхновой или гиперновой, возникшей в соседней галактике Андромеды. Однако любое подобное событие привело бы к обнаружению остатков, но астрономы не нашли ничего, что могло бы датироваться в это время.

Планетное сближение – главная теория

Одной из самых популярных гипотез на сегодняшний день является предположение, что Вифлеемская звезда могла быть планетным соединением. Такое сближение происходит, когда два или более небесных тел встречаются в ночном небе, если на них смотреть с Земли. Ученые обнаружили, что в 3–2 гг. до н. э. состоялась серия из семи сближений, в том числе поразительно близкое соединение между Юпитером и Венерой 17 июня 2 г. до н. э., которое могло обладать характеристиками Вифлеемской звезды. Другое крупное соединение Венеры и Юпитера вышло в августе 3 года до нашей эпохи.

Хотя эти события произошли после общепризнанной даты смерти Ирода — 4 год до нашей эры, они произошли во время правления Цезаря Августа, о котором упоминается в Евангелии от Луки и раннехристианских историков Евсевия и Климента Александрийского, которые вычислили рождение Иисуса в 3-2 году до н. э.

Несмотря на многие научные гипотезы, Вифлеемская звезда остается загадкой. Она является символом не только астрономических явлений, но и духовных исканий, которые вдохновляют людей на протяжении тысячелетий. И хотя мы никогда не узнаем, что именно произошло в небе более двух тысяч лет назад, эта история продолжает объединять науку и веру в совместном поиске истины.

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