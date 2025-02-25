Не блины: какое традиционное блюдо на Масленицу было в Украине до советских времен

С 24 февраля по 2 марта в Украине длится неделя подготовки к Великому посту или Масленица. В это время главным блюдом считаются блины – есть поверье, что первый блин, который человек съест на Масленицу, даст здоровье на весь год.

Иллюстративное фото

Однако эксперты убеждены, что традиционным украинским блюдом на Масленицу были вареники. Блины внедрили уже в советское время, пишет издание "РБК-Украина".

Этнологи и фольклористы отмечают, что обрядовой едой в этот праздник для украинцев все же были вареники с сыром, холодец из свиных ножек, блинчики (в блине заворачивают начинку, часто — сыр), капуста с маслом, сыр, капуста, каши, борщ.

По словам доктора филологических наук, заведующего кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елены Ивановской, традиция приготовления блинов, внедрилась в Украине уже в советское время. Она также отметила, что вареник считался не просто едой, а символом луны.

Этнолог, кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом инновационных технологий и популяризации культуры Украинского центра культурных исследований Валентина Телеуца отметила, что на Масленицу в соответствии с древними традициями варили именно вареники, и на казацких землях это было главное ритуальное блюдо.

По словам научного редактора журнала "Локальная История" и этнографа Юрия Пуковского, непременным атрибутом празднования и важнейшим блюдом являются вареники с сыром, политые маслом и сметаной.

Кроме вареников на Масленицу также готовили другие не мясные блюда – сырники, творожные бабы, творожные запеканки, клецки на молоке, молочный кисель.

Напомним, портал "Комментарии" писал о рецептах вкусных блинов на Масленицу.