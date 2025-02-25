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Не блины: какое традиционное блюдо на Масленицу было в Украине до советских времен

Какое традиционное блюдо готовили в Украине на Масленицу

25 февраля 2025, 16:42
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Кречмаровская Наталия

С 24 февраля по 2 марта в Украине длится неделя подготовки к Великому посту или Масленица. В это время главным блюдом считаются блины – есть поверье, что первый блин, который человек съест на Масленицу, даст здоровье на весь год.

Не блины: какое традиционное блюдо на Масленицу было в Украине до советских времен

Иллюстративное фото

Однако эксперты убеждены, что традиционным украинским блюдом на Масленицу были вареники. Блины внедрили уже в советское время, пишет издание "РБК-Украина".

Этнологи и фольклористы отмечают, что обрядовой едой в этот праздник для украинцев все же были вареники с сыром, холодец из свиных ножек, блинчики (в блине заворачивают начинку, часто — сыр), капуста с маслом, сыр, капуста, каши, борщ.

По словам доктора филологических наук, заведующего кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елены Ивановской, традиция приготовления блинов, внедрилась в Украине уже в советское время. Она также отметила, что вареник считался не просто едой, а символом луны.

Этнолог, кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом инновационных технологий и популяризации культуры Украинского центра культурных исследований Валентина Телеуца отметила, что на Масленицу в соответствии с древними традициями варили именно вареники, и на казацких землях это было главное ритуальное блюдо.

По словам научного редактора журнала "Локальная История" и этнографа Юрия Пуковского, непременным атрибутом празднования и важнейшим блюдом являются вареники с сыром, политые маслом и сметаной.

Кроме вареников на Масленицу также готовили другие не мясные блюда – сырники, творожные бабы, творожные запеканки, клецки на молоке, молочный кисель.

Напомним, портал "Комментарии" писал о рецептах вкусных блинов на Масленицу.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/vareniki-chi-mlintsi-shcho-naspravdi-gotuvali-1676874081.html
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