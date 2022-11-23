logo

BTC/USD

16418.61

ETH/USD

1160.81

LTC/USD

78.62

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Названа дата второй волны российской мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа дата второй волны российской мобилизации

Российские власти после успешной, по ее мнению, частичной мобилизации планируют начать вторую волну призыва граждан РФ для войны в Украине. Вероятно, это будет после нового года.

сегодня, 18:01
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Российский профессор МГИМО Валерий Соловей озвучил дату второго этапа мобилизации. По мнению российского политолога, это будет январь 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал россиянина.

Названа дата второй волны российской мобилизации

Мобилизированные россияне. Фото: из открытых источников

Профессор Валерий Соловей утверждает, что первая частичная мобилизация, по мнению Кремля, прошла удачно. Граждане России получали повестки, прибывали в военкоматы и отправлялись на фронт. По словам политолога, то, что россияне жаловались на фронте об условиях, уже власть России не волнует, ведь они уже на войне и им некуда бежать.

"Второй этап мобилизации будет объявлен после новогодних праздников… в середине января", — отмечает Валерий Соловей.

Политолог также считает, что существует и радикальное мнение о начале мобилизации, которое, возможно, состоится с призывом в середине декабря. Но Соловей утверждает, что это маловероятно.

Валерий Соловей говорит, что вторая волна мобилизации, вероятно, будет гораздо интенсивнее. "Загребают всех" тех, кто не попал или избежал частичной мобилизации. Политолог считает, что слово "частичная" уберут из названия, ведь это будет полная всеобщая мобилизация.

Посмотреть полное видео с профессором "МГИМО" Валерием Соловьем можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ухода российских войск из Херсона Владимир Путин получил план капитуляции от Запада.

Также "Комментарии" писали о том, где скрывается Путин. Журналисты назвали шесть бункеров российского диктатора. Два из них находятся в Москве, в то время как другие разбросаны по территории Российской Федерации, включая Алтайские и Уральские горы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/@user-kx6zx8co6n
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!