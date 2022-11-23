Названа дата второй волны российской мобилизации



















Российский профессор МГИМО Валерий Соловей озвучил дату второго этапа мобилизации. По мнению российского политолога, это будет январь 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал россиянина.

Мобилизированные россияне. Фото: из открытых источников

Профессор Валерий Соловей утверждает, что первая частичная мобилизация, по мнению Кремля, прошла удачно. Граждане России получали повестки, прибывали в военкоматы и отправлялись на фронт. По словам политолога, то, что россияне жаловались на фронте об условиях, уже власть России не волнует, ведь они уже на войне и им некуда бежать.

"Второй этап мобилизации будет объявлен после новогодних праздников… в середине января", — отмечает Валерий Соловей.

Политолог также считает, что существует и радикальное мнение о начале мобилизации, которое, возможно, состоится с призывом в середине декабря. Но Соловей утверждает, что это маловероятно.

Валерий Соловей говорит, что вторая волна мобилизации, вероятно, будет гораздо интенсивнее. "Загребают всех" тех, кто не попал или избежал частичной мобилизации. Политолог считает, что слово "частичная" уберут из названия, ведь это будет полная всеобщая мобилизация.

Посмотреть полное видео с профессором "МГИМО" Валерием Соловьем можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ухода российских войск из Херсона Владимир Путин получил план капитуляции от Запада.

Также "Комментарии" писали о том, где скрывается Путин. Журналисты назвали шесть бункеров российского диктатора. Два из них находятся в Москве, в то время как другие разбросаны по территории Российской Федерации, включая Алтайские и Уральские горы.

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