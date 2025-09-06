Нарушать запреты в этот день строго запрещено: какое «чудо» может приключиться

6 сентября в новом церковном календаре – Чудо архистратига Михаила в Хонах. В этот же день почитают чудотворную Киево-Братскую икону Божией Матери.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах. Фото: из открытых источников

В сегодняшний праздник верующие традиционно идут в храм — у архангела Михаила просят исцеления от болезней, защиты от зла и недобрых людей, а перед образом Богородицы и Киево-Братской иконой молятся о благословении, о защите Украины от врагов.

В народе с праздником связаны свои обычаи. День называли Михайлово чудо или просто — Михайлов, Михайла. Считается, что сегодня — наиболее удачное время для примирения и прощения всех обид. Хорошо накрыть праздничный стол, пригласить гостей.

Церковь в этот день предостерегает: нельзя ссориться, сквернословить, клеветать, завидовать. Запрещается мстить и отказывать просящим о помощи или проявлять черствость.

В народе в этот день запрещается работать — нельзя заниматься хозяйством, трудиться в поле или доме. Особое табу касается колюще-режущих предметов: в праздник не режут, не рубят, не колют. По одной из народных примет запрещается на Михайла мыть голову — вместе с водой можно "смыть" память и разум. Нарушать запреты в этот день не стоит, иначе Михайло начнет "чудить".

С этим днем связано достаточно много примет, которые подсказывают, какой будет погода, а также зима и весна. Если туман с утра выпал – будет потепление. Береза вверху зеленая, а внизу сбросила листву — к ранней зиме и теплой весне. В лесу много грибов — будет мало снега.

Теплый Михайлов день означает, что холода задержатся. Считается что с этого дня начинаются первые заморозки.

