Какой церковный праздник 5 сентября: почему день нужно посвятить уборке в доме

5 сентября по новому календарю православной церкви Украины верующие чтят память благоверного князя Глеба, одного из первых святых в Киевской Руси. С днем связаны особые приметы и церковные запреты, которые строго соблюдали наши предки.

Приметы 5 сентября. Фото: из открытых источников

В молитвах к благоверному князю Глебу верующие обращаются с просьбами избавить от зависти и ревности, умиротворить вражду, защитить от врагов и недоброжелателей. Также просят о помощи в борьбе с болезнями, особенно глаз и ног.

В эту же дату можно помолиться праведным Захарии и Елисавете — о рождении детей. Супружеские пары просят святых даровать потомство, беременные женщины — легких родов и здоровья для ребенка.

В народе день прозвали Захария и Елизаветы. Согласно традиции, сегодня нужно убрать в доме, а также искупаться или попариться с березовым веником — в доме будет спокойно и в течение года ни одна болезнь не пристанет.

День хорошо подойдет для свадеб — союз обещает быть крепким и счастливым. Родившихся в этот день наделяют особой силой, считается, что на них не действуют чары и колдовство.

Церковь в этот день предостерегает от ссор, сквернословия, злобы, запрещается сплетничать, клеветать, мстить, завидовать, нельзя лениться, отчаиваться и отказывать просящим о помощи, а тем более — желать кому-то зла, все недоброе вернется к сказавшему.

По народным приметам нежелательно давать пустые обещания, иначе можно навлечь беду. Не рекомендуется надевать грязную или рваную одежду, чтобы не привлечь болезни.

По приметам дня можно судить о погоде, а также о том, какой будет осень и зима. Если на рассвете облака красные — к ненастью. Лягушки замолчали и спрятались — жди непогоду. Рябина усыпана ягодами — к дождливой осени.

Если к этому дню листья на рябине уже пожелтели, то зима придет раньше срока, а если рябина стоит уже полностью желтая — осень будет быть сырой и тяжёлой.

