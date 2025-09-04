Какой церковный праздник 4 сентября: что нужно сделать, чтобы отвести беду

4 сентября по новому церковному календарю чтят чудотворную икону Божией Матери "Неопалимая Купина". В эту дату существуют особые традиции и народные приметы, по которым предки предсказывали погоду.

Икона Божией Матери "Неопалимая Купина". Фото: из открытых источников

В молитвах перед иконой Божией Матери "Неопалимая Купина" верующие просят защитить дом от пожаров и молний, а также здоровья для домашних животных и помощи в семейных делах. Издавна святыня считается покровительницей тех, кто занимается спасением людей.

В старину этот образ был в каждом доме — его ставили над входом в жилище. Согласно народным поверьям, если вдруг начался пожар, то дом следует обойти с иконой — и огонь отступит.

В народном календаре день прозвали Неопалимая Купина и Вавилы — в честь мученика, память которого также совершается сегодня. 4 сентября обычно заканчивают уже все полевые работы, убирают и чистят инструмент до следующего сезона.

Также сегодня по народному обычаю плетут луковые связки, одну такую следует обязательно повесить в доме — от сглаза, колдовства и болезней. С луком готовят практически все блюда на Вавилу.

В этот день, как и в любой другой, священнослужители запрещают ссоры, сквернословие, зависть и жадность. Нельзя лениться, мстить, отчаиваться и отказывать в помощи тем, кто нуждается.

По народным поверьям, 4 сентября не рекомендуется давать и брать в долг – это к нищете. Нельзя разводить костры ради забавы, чтобы не вызвать пожар.

По приметам сегодняшнего дня наши предки судили о погоде, осени и предстоящей зиме. Так, если на луке много шелухи — к холодной зиме. Рябина вся стоит в ягодах — зима ожидается морозной. Земля после дождя быстро подсохла — вот-вот начнется затяжное ненастье. Считается, что сны в ночь на 4 сентября — вещие и могут сбыться в течение 20 дней.

