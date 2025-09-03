Церковный праздник 3 сентября: что сделать, чтобы год был удачным и благополучным

3 сентября по новому календарю Православной церкви Украины вспоминают святую Домну Никомидийскую. День сопровождается народными обычаями, а также приметами, по которым определяют, какой будет осень.

Приметы 3 сентября. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются к святой Домне за помощью при трудных жизненных решениях, а также просят уберечь от уныния и печали.

В народе 3 сентября прозвали праздник Домны Доброродной – его посвящают уборке в доме, во дворе и пристройках и осмотру своего добра. Считается, что нужно везде навести порядок и избавиться от всего ненужного: старые вещи, изношенную одежду и утварь нужно выбросить, а лучше сжечь.

Согласно поверьям, так можно избавиться от тяжелых мыслей, освободить место новому и доброму, а год после такой уборки обещает быть удачным и благополучным. При этом, если вещь еще может пригодиться, ее не выбрасывают, а отдают нуждающимся.

Церковь в этот день не одобряет ссор, сквернословия, зависти, клеветы. Нельзя отказывать нуждающимся, игнорировать просьбы о помощи – это грех. Запрещено мстить, не следует предаваться унынию и печали.

Также в этот день действуют строгие народные запреты: нельзя оставлять дом в беспорядке; не следует сегодня переедать – это к проблемам с деньгами; не стоит поднимать с земли и нести в дом чужие вещи и деньги — вместе с ними могут прийти нищета и несчастья.

Также в этот день не советуют устраивать свадьбы и сватовства. Следует воздержаться от выяснения отношений с близкими — ссоры, начатые 3 сентября, могут затянуться и привести к болезням.

По народным поверьям 3 сентября можно предсказать погоду в ближайшие дни, а также то, какой будет осень и даже весна. Если дождь пошел после обеда – это ненастье надолго. Если гром гремит весь день – жди теплую осень. День выдался теплый и солнечный — весна наступит поздно. Большие муравейники в лесу — зима будет затяжной.

Считается, что если день 3 сентября солнечный и ясный, то ближайшая неделя и осень будут такими же благоприятными.

