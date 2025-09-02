Церковный праздник 2 сентября: главные запреты этого дня

2 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских. В этот день верующие соблюдают особые традиции и обращают внимание на народные приметы.

Приметы 2 сентября. Фото: из открытых источников

К святым Антонию и Феодосию Печерским верующие обращаются с молитвами о мире, благополучии, исцелении от болезней, просят защиты от врагов.

В народе день прозвали Мамонтия – в честь мученика Маманта, память которого также совершается сегодня. Этого святого считают покровителем овец и коз, поэтому к нему обращаются с просьбами уберечь скот от нападения диких зверей и болезней.

Сегодня принято особое внимание уделять домашним животным, наводить порядок в хлевах и овчарнях. Также в это время копают позднюю картошку. Считается, что эта дата благоприятна для свадьбы.

В этот день, как и в любой другой, священнослужители напоминают, что недопустимы злость, сквернословие, сплетни, клевета. Нельзя мстить, завидовать, грехом считается отказать в милостыне или в помощи ближнему. Не следует предаваться отчаянию, держать в сердце обиду.

По народным поверьям, 2 сентября запрещается: начинать новые дела — они не будут удачными; совершать крупные покупки — вещь долго не прослужит; надевать слишком яркую одежду — считается, что это может навлечь зависть и сглаз.

На Мамонтия запрещается также обижать или ругать домашних животных — могут заболеть и перестанут приносить пользу. Также в народе говорят, что нельзя жаловаться на судьбу, иначе трудностей станет больше.

Традиционно наши предки в этот день обращали внимание на погодные явления, предсказывая, какой будет осень и грядущая зима. Если идет проливной дождь – жди теплой осени. Если день ясный и безветренный – осень будет погожей, а если холодный — вскоре начнутся дожди. Закат красный — будут заморозки. Если облака низко плывут над землей — к ненастью.

Если в этот день вдруг выпадет снег, это означает, что будет богатый урожай овса, а весна придет рано.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 1 сентября: главные приметы и запреты.



