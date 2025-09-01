Какой церковный праздник 1 сентября: главные приметы и запреты

1 сентября в новом церковном календаре — начало индикта, церковное Новолетие, или православный Новый год. В этот же день — Собор Винницких святых.

Приметы 1 сентября. Фото: из открытых источников

Сегодня принято молиться святым о терпении, просят дать духовных и физических сил, исцелить от болезней и благословить на грядущий год.

В народе праздник так и называют — Новолетие, или Семенов день (в честь преподобного Симеона Столпника) и накрывают праздничный стол, на который ставят блюда из нового урожая. Считается, что на Новолетие нужно завершить все начатые дела и решить все проблемы, чтобы они не перешли в новый год.

Существовал в старину и особый обряд: накануне в доме тушили огонь, оставляя только лампадный, а утром добывали "новый", который символизировал начало нового года.

С 1 сентября начинается пора свадеб, венчаний и сватовства — согласно поверьям, браки, заключенные в это время, будут крепкими и счастливыми. Также это удачный период для переезда и заключения сделок.

В этот день, как и в любой другой, священнослужители не одобряют злость, ругань, клевету и осуждение, предостерегает от зависти, жадности и уныния. Нельзя замыкаться в обидах и отказывать в помощи тем, кто нуждается.

По народным поверьям в Семенов день запрещается: думать о плохом — негатив удвоится; убирать в доме, в особенности подметать пол, чтобы не "вымести" счастье; одалживать соль — она считается символом мира и благополучия в семье, поэтому если ее одолжить, то жди несчастий и неурядиц.

Существует также поверье, что в этот день следует по возможности перенести дальнюю дорогу — она будет тяжелой.

С приходом Семенова дня начиналась осень и короткое бабье лето. По приметам 1 сентября гадают о погоде и зиме. Если день теплый выдался – к мягкой зиме. Если гуси улетают в теплые края – холода придут рано. Мухи кусаются — жди ненастья. Утро пасмурное выдалось — осень будет дождливой.

Наблюдают за паутиной: если ее на деревьях много, то осень будет сырой и холодной.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 31 августа: три суровых запрета в этот день.