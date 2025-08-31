Церковный праздник 31 августа: три суровых запрета в этот день

31 августа христиане чтят память одного из самых влиятельных богословов раннего христианства и епископа святого Киприана Карфагенского, погибшего мученической смертью. Этот день не только имеет глубокое духовное значение, но и сохранил народные традиции и приметы, которые придерживаются по сей день.

31 августа день святого Киприана. Фото из открытых источников

Церковный праздник 31 августа

Киприан родился около 200 года в Карфагене (современный Тунис) в богатой языческой семье. Он получил хорошее образование, сделал карьеру юриста и оратора, но около 246 года принял христианство.

Несмотря на краткий путь в вере, он быстро стал епископом, чем обрел огромный авторитет среди христианских общин. Его известный трактат "О единстве Церкви" до сих пор считается одним из ключевых произведений христианской теологии.

В 258 году Киприан погиб мученической смертью во время преследований христиан императором Валерианом.

Народные традиции 31 августа

В украинском фольклоре этот день известен как "Журавлиное собрание". Считалось, что именно 31 августа журавли начинают собираться перед отлетом на юг. Люди видели в этом символ перемен и подготовки к новому этапу жизни.

Также в этот период собирали клюкву, готовя запасы на зиму. Хозяйки традиционно готовили блюда с ягодами, в том числе блины, пироги и каши.

Что нельзя делать сегодня

Согласно церковным и народным традициям, 31 августа нельзя:

- Использовать скот в работе – запрещено запрягать лошадей, выжигать клеймо на скоте или нагружать животных тяжелой работой.

– запрещено запрягать лошадей, выжигать клеймо на скоте или нагружать животных тяжелой работой. - Резать волосы или стричь газон – считалось, что это может отнять силу и плодородие. Также не стоит обрезать деревья или кустарники, чтобы не навредить растениям.

– считалось, что это может отнять силу и плодородие. Также не стоит обрезать деревья или кустарники, чтобы не навредить растениям. - Ссориться и вспоминать оскорбления – споры этого дня, даже по пустякам, угрожают длительными конфликтами в семье.

Именины 31 августа празднуют

Сегодня празднуют именины: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Илларион, Макар, Емельян, Ульяна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о религиозном календаре на август, содержащий полный перечень церковных праздников.

Также "Комментарии" писали о том, как умерло 12 апостолов учеников Иисуса Христа.