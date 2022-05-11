Народный праздник 11 мая: что не желательно делать в этот день

В среду, 11 мая, как такового церковного праздника в этот день у православных христиан нет. Но церковь чтит память святых и мучеников, который оставили важный след в истории христианства. Украинцам рассказали, что можно и нельзя делать сегодня.

Праздники 11 мая 2022 года (фото из открытых источников)

Известно, что 11 мая день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые были приговорены к смерти императором Диоклетианом за исповедование христианства. В народе этот день часто называют Максимов.

Наши предки эту дату посвящали березовому соку, он считался весьма целительным. В народе верили, что им можно вылечить любое заболевание. Но, если 11 мая шел дождь, тогда лечебная сила сока терялась и собирать его не стоило.

Считается, что Максимов день благоприятный для лечения любых болезней, проведения косметологических процедур, сбора лекарственных трав. Это день красоты и здоровья.

Что не желательно делать 11 мая?

- откажитесь в этот день от проведения свадеб, для таких торжеств он считается неблагоприятным;

- не занимайтесь дома ремонтом, иначе вещь в скором времени может сломаться;

- не конфликтуйте ни с кем, потому что в православные праздники не рекомендуется проявлять какие-либо негативные эмоции;

- не отказывайте в помощи нуждающимся;

- не занимайтесь рукоделием, лучше отложите это занятие на другой день.

Приметы погоды 11 мая

- Дождливый и туманный день означает, что скоро потеплеет.

- Теплая ночь сулит урожайный год.

- Теплый ветер — к хорошей погоде в мае.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие церковные праздники украинцы отмечают в мае 2022 года.

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