Народный праздник 11 мая: что не желательно делать в этот день

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Светлана Шкурупий
В
среду, 11 мая, как такового церковного праздника в этот день у православных
христиан нет. Но церковь чтит память святых и мучеников, который оставили
важный след в истории христианства. Украинцам рассказали, что можно и нельзя
делать сегодня.
Праздники 11 мая 2022 года (фото из открытых источников)
Известно,
что 11 мая день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые были
приговорены к смерти императором Диоклетианом за исповедование христианства. В
народе этот день часто называют Максимов.
Наши
предки эту дату посвящали березовому соку, он считался весьма целительным. В
народе верили, что им можно вылечить любое заболевание. Но, если 11 мая шел
дождь, тогда лечебная сила сока терялась и собирать его не стоило.
Считается,
что Максимов день благоприятный для лечения любых болезней, проведения
косметологических процедур, сбора лекарственных трав. Это день красоты и
здоровья.
Что
не желательно делать 11 мая?
-
откажитесь в этот день от проведения свадеб, для таких торжеств он считается
неблагоприятным;
-
не занимайтесь дома ремонтом, иначе вещь в скором времени может сломаться;
-
не конфликтуйте ни с кем, потому что в православные праздники не рекомендуется
проявлять какие-либо негативные эмоции;
-
не отказывайте в помощи нуждающимся;
-
не занимайтесь рукоделием, лучше отложите это занятие на другой день.
Приметы погоды 11 мая
-
Дождливый и туманный день означает, что скоро потеплеет.
-
Теплая ночь сулит урожайный год.
-
Теплый ветер — к хорошей погоде в мае.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие церковные праздники украинцы отмечают в мае 2022 года.
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