logo

BTC/USD

31125.32

ETH/USD

2355.35

LTC/USD

80.23

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Народный праздник 11 мая: что не желательно делать в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Народный праздник 11 мая: что не желательно делать в этот день

Народный праздник 11 мая имеет названия Березосок, Максимов день, Максим и Евсей: какие существуют традиции и запреты

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В среду, 11 мая, как такового церковного праздника в этот день у православных христиан нет. Но церковь чтит память святых и мучеников, который оставили важный след в истории христианства. Украинцам рассказали, что можно и нельзя делать сегодня.

Народный праздник 11 мая: что не желательно делать в этот день

Праздники 11 мая 2022 года (фото из открытых источников)

Известно, что 11 мая день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые были приговорены к смерти императором Диоклетианом за исповедование христианства. В народе этот день часто называют Максимов.

Наши предки эту дату посвящали березовому соку, он считался весьма целительным. В народе верили, что им можно вылечить любое заболевание. Но, если 11 мая шел дождь, тогда лечебная сила сока терялась и собирать его не стоило.  

Считается, что Максимов день благоприятный для лечения любых болезней, проведения косметологических процедур, сбора лекарственных трав. Это день красоты и здоровья.

Что не желательно делать 11 мая?

- откажитесь в этот день от проведения свадеб, для таких торжеств он считается неблагоприятным;

- не занимайтесь дома ремонтом, иначе вещь в скором времени может сломаться;

- не конфликтуйте ни с кем, потому что в православные праздники не рекомендуется проявлять какие-либо негативные эмоции;

- не отказывайте в помощи нуждающимся;

- не занимайтесь рукоделием, лучше отложите это занятие на другой день.

Приметы погоды 11 мая

- Дождливый и туманный день означает, что скоро потеплеет.

- Теплая ночь сулит урожайный год.

- Теплый ветер — к хорошей погоде в мае.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие церковные праздники украинцы отмечают в мае 2022 года.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!