Наместник монастыря Архимандрит Иоасаф рассказал о своей главной задаче на фронте

Война объединяет людей, открывает души, подлинные помыслы и действия. О своей главной задаче на фронте, восприятии людей на войне и в гражданской жизни, предателях и патриотах рассказал наместник Спасо-Преображенского монастыря Украинской Православной Церкви Архимандрит Иоасаф в интервью изданию "Українські новини", сообщает портал "Комментарии".

Перед интервью Архимандрит Иоасаф готовился к третьей ротации на фронт. Задолго до этого, в 2004 году, он участвовал в миротворческой миссии в Ираке, уже позже прошел курсы для парамедиков и сейчас ездит на фронт, прежде всего, спасать жизнь защитников.

По его словам, на "нуле" восприятие людей другое — не важны картинки и названия. Важно, чем занимается человек и насколько он готов рисковать своей жизнью ради спасения другого. “Вот этого в обычной жизни не хватает. Мы привыкли обращать внимание на имидж и судить по внешним проявлениям. А что нам говорит духовная жизнь? Не обращай внимания на внешний вид”, — отметил священник.

Не обошел вниманием Архимандрит Иоасаф "любителей русского мира" в УПЦ, однако уверен, что "нет абсолютно чистой организации, перебежчики есть везде". Для себя же главным определяет — соблюдать свои морально-этические и духовные нормы, в том числе не оказаться предателем.

Измена, по словам священника, это выбор самих людей, и тот "кто переступает через закон, должен нести ответственность, и уголовную в частности". В общем, выбор есть у братии в монастыре, и у прихожан. Наместник монастыря отметил, что люди, которые не соглашались с патриотической позицией, перестали ходить в церковь. “Те, кто считал, что мы до сих пор связаны с московским патриархатом, увидели, что никакой связи нет. Уходили те, кто считал, что россия права”, — рассказал Архимандрит Иоасаф.

Себя он считает патриотом и пытается доказывать это делами. "Там, на фронте, моя главная задача — чтобы человек остался жив, чтобы он вернулся домой и с ним было все в порядке", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит на линии фронта.





