Военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что направления Покровское, Торецкое и Краматорское остаются самыми горячими точками фронта.

Летнее наступление РФ (фото из открытых источников)

В течение последней недели на этих участках произошло больше всего боевых столкновений, количество которых доходило до 200 в сутки. В интервью для "Эспрессо" эксперт рассказал, что Россия сосредоточила более 650 тысяч окупантов по всей линии фронта.

"Покровское, Торецкое и Краматорское направления сегодня остаются самыми горячими точками фронта. На этих участках в течение недели произошло наибольшее количество боевых столкновений, общее количество которых доходило до 200 в сутки. Такого раньше не было. Сейчас линия фронта составляет более 970 км. Общее количество группировок враждебных войск, действующих вдоль всей линии фронта, составляет свыше 650 тысяч оккупантов. замысла противника. Все эти три вражеских вектора сходятся в Константиновке", — пояснил Згурец.

Эксперт отметил, что все усилия врага сосредоточены на попытках приблизиться к Славянско-Краматорскому укрепрайону. Противник прилагает максимальные усилия для достижения этой цели.

"Впрочем, не факт, что оккупантам удастся достичь их. Поскольку для сдерживания противника Силы обороны также прилагают максимальные усилия", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ назвали реальную цифру потерь россиян во Временном Яру . В начале июля издание Forbes опубликовало материал, в котором утверждает, что Россия за три месяца боев во времена Яр понесла большие потери – 99 тыс. убитых и раненых российских военных. Эту информацию опровергли в ВСУ.