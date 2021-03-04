Мир ждет новый потоп - Папа Римский

Мир ожидает новая катастрофа — глобальный потоп. Такой неутешительный прогноз сделал Папа Римский Франциск в своей недавно изданной книге под названием "Пороки и добродетели" (Vice and Virtues).

Папа Римский спрогнозировал новый потоп: какая беда ждет человечество. Фото: synod.ugcc.ua

По мнению Папы Римского, потоп состоится из-за изменений климата. Однако понтифик уверен, что беду можно будет избежать, если сейчас лидеры разных стран объединят свои силы и отреагируют на климатические проблемы.

"Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем", — считает Франциск.

Кроме того, Папа Римский напомнил, что всемирный потоп, который по библейскими преданиями пережил Ной, удалось преодолеть благодаря добродетели и ответственности. Понтифик провел параллели с современным миром и предположил, что для борьбы с климатическими изменениями власти нужно в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью.

Однако Франциск и не исключает того, что сам по себе потоп может быть вымышленным мифом, однако в любом случае это хороший пример того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей. Поэтому эта история должна послужить примером и предупреждением для человечества.

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