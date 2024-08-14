Медовый Спас 2024: история праздника, какие цветы освящать в храмах, запреты

Маковей, Медовый Спас и Спас на воде — это значимый народно-религиозный праздник для православных христиан. С этого дня начинается Успенский пост, также известный как Спасовка. В украинской народной традиции праздник Маковея считается одним из самых почитаемых в году. В этом году Медовый Спас будет отмечаться 1 августа, в соответствии с новоюлианским календарем, на который перешли Украинская Православная и Греко-Католическая Церкви. Ранее этот праздник отмечался 14 августа.

Медовый Спас 2024 по новому календарю

Медовый Спас — это не только религиозный, но и культурный праздник, который глубоко укоренился в традициях украинского народа. Он напоминает о важности благодарности за урожай, уважения к природе и соблюдения духовных традиций. Празднуя Медовый Спас, украинцы чтят свои корни и продолжают передавать эти традиции из поколения в поколение.

Портал "Комментарии" рассказывает, как отмечают Медовый спас, а также про историю праздника, традиции, приметы и суеверия в этот день.





История праздника Медовый Спас

Праздник Медового Спаса берет свое начало из древних времен, когда христианство еще не было распространено на территории современной Украины. В языческих традициях он был связан с поклонением силам природы, особенно пчелам, которые считались священными. С принятием христианства этот праздник приобрел новый смысл, связанный с почитанием Креста Господня и благодарением за дары природы.

Существует легенда, что именно 1 августа император Константин Великий нашел в Иерусалиме крест, на котором был распят Иисус Христос. В честь этого события установили праздник Происхождения (Изнесения) Честных Древ Креста Господня, который совпал с Медовым Спасом.





Традиции и обряды на Медовый Спас

Основная традиция празднования Медового Спаса заключается в освящении меда нового урожая в церкви. Верующие приносят мед в храм, где священник читает молитвы и освящает его, после чего этот мед считается священным и используется для лечения и защиты.

Помимо меда, в этот день принято освящать воду и маковые головки. В народе существует традиция готовить особые блюда с маком, которые затем освящают в церкви и раздают родным и близким.

В украинских селах на Медовый Спас также освящают воду в реках и колодцах, веря, что она приобретает целебные свойства. Люди купаются в освященной воде, чтобы очиститься духовно и физически.





Приметы и суеверия на Медовый Спас

С Медовым Спасом связано множество примет. Например, считалось, что в этот день нельзя купаться в реках и озерах после освящения воды, так как вода начинает "холодеть", что может привести к болезням. Также есть поверье, что если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой, а урожай богатым.

Еще одна примета гласит, что мед, освященный на Медовый Спас, нужно обязательно попробовать самому и поделиться с другими, чтобы весь год был сладким и успешным.





Что можно и нельзя освящать

в церкви на Медовый Спас

На Медовый Спас в церковь принято приносить мед, мак, воду и цветы, особенно васильки и ноготки, так как они символизируют чистоту и скромность. Освящение меда символизирует благодарность Богу за дар природы, а мак используется в блюдах, которые готовят в этот день.

Однако не все цветы можно приносить для освящения. Согласно традиции, не рекомендуется приносить полевые или ядовитые цветы, такие как белена или дурман. Эти растения могут символизировать зло или недобрые намерения, что противоречит смыслу праздника. Лучше всего приносить цветы, которые растут в садах или лесах, и которые традиционно ассоциируются с чистотой и добродетелью.

В этот же день в церквях освящают "маковейчики" — букеты из трав и цветов. В народе считается, что если не освятить цветы, то хозяйство может не процветать. Каждый цветок в букете имел свое значение. Композиции составляли из разнообразных ароматных растений и перевязывали красной лентой:

зрелые головки мака — обязательный элемент букета;

бархатцы и настурции — символы процветания рода;

мята — защита от бед и источник здоровья;

цветущие подсолнухи — символ солнца и мира;

луговая душица — для охраны семьи;

полынь — оберег от зла;

колосья пшеницы, ржи и других злаков — для плодородия земли;

рута и календула — от болезней;

базилик — символ вечности;

и ароматные травы, такие как любисток, базилик, и другие сезонные цветы по желанию.

После освящения букет помещали в угол за иконы и хранили весь год. Весной освященные маковые зерна сеяли на поле, а из сушеных растений девушки плели венки.