25 марта большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня

Верующие, которые придерживаются нового церковного календаря 25 марта отмечают один из самых больших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также чтут икону Благовещение Божией Матери.

Церковный праздник. Фото из открытых источников

В народе 25 марта – праздник, который называют Благовещеньев день. Его приметы говорят о погоде и будущем урожае: какая погода на Благовещенье — такая будет и на Пасху; дождь в этот день — будет богатый урожай ржи и грибная осень; снег пошел — к плохому урожаю; ласточки в небе — весна будет теплой.

В народе на Благовещение принято в третий раз зазывать весну. Хорошей приметой дня считается увидеть аиста — значит, крупно повезет. Если же аисты совьют рядом с домом гнездо, то в семье появится малыш.

В церковный праздник 25 марта не следует проводить в ссоре и гневе, злословить и обижать кого-либо, а также завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: работать нежелательно, хотя в церкви строгого запрета и нет, но лучше отложить мирские дела, чтобы посвятить день Богу. В народе говорят, что Благовещение — самый большой праздник у Бога, в этот день даже грешников в аду не мучат. Есть также поговорка: "На Благовещение птица гнезда не вьет и девка косу не плетет".

Нельзя в этот день жениться, так как праздник всегда выпадает либо на Великий пост, либо на Светлую седмицу, когда венчания не совершаются.

Пройти сегодня мимо просящего — грешно.

В православный праздник сегодня с утра принято идти в церковь, но если такой возможности нет, то можно помолиться дома.

По народному поверью, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и все, что на ней растет. Традиционно в этот день в старину пекли булочки-"жаворонки" — для скорого прихода весны, ими угощали близких и соседей, кормили домашних животных.

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