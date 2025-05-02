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2 мая: главные запреты и приметы дня

В народе 2 мая - праздник Бориса и Глеба

сегодня, 06:35
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Кравцев Сергей

2 мая по новому церковному календарю вспоминают перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба и святителя Афанасия, патриарха Константинопольского и Лубенского чудотворца.

2 мая: главные запреты и приметы дня

Приметы 2 мая. Фото из открытых источников

В народе 2 мая считается праздником Бориса и Глеба. Приметы дня говорят о том, какой будет погода в мае и летом. Если жаркое солнце сегодня – погода настроится хорошая на довольно долго время. День ветренный и холодный – будет прохладным все лето. Безумно красивый закат – к сухому и жаркому лету. Собирается гроза – жди непогоду на несколько дней. 

2 мая слушают, не слышно ли пение соловья: если он запел, то лето наступит раньше календаря.

Если же говорить о том, что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 2 мая церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, конфликтов, жадности, лени, зависти. Не следует отказывать в помощи, если есть возможность помочь.  

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день давать деньги в долг — можно отогнать удачу от дающего.

В православный праздник сегодня обращаются к святым Борису и Глебу — молятся о выздоровлении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят укротить вражду и злобу, помочь защитникам Украины в их нелегком труде, а также молятся о мире.

Святителя Афанасия почитают как Лубенского чудотворца и целителя, и покровителя Харькова, к святому обращаются с просьбами исцелить от болезней и уберечь город и весь народ земли Слобожанской от всяких бед и напастей.

Народные приметы советуют в этот день, подметая в доме, мести не к порогу, как принято, а от порога к центру, чтобы сберечь достаток и благополучие.

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