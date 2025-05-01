1 мая: главные запреты и приметы дня

1 мая по новому церковному календарю чтут память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета – святого Иеремию, а также священномученика Макария, митрополита Киевского.

Приметы 1 мая. Фото из открытых источников

В народе 1 мая отмечают праздник Еремей Запрягальник или Запашник. По приметам дня судят, какими будут лето и урожай. Если с утра на небе нет ни облачка – к жаркому лету. День ясный – урожай будет хороший. Вечером роса – завтра будет безоблачно. Если плохая погода сегодня – жди суровую зиму.

Сегодня наблюдают за муравьями – если они беспокойные, то июнь будет дождливым.

Если же говорить о том, что что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 1 мая нельзя ссориться, злиться, тосковать, бездельничать. Церковь не одобряет злословие, зависть, жадность.

В православный праздник сегодня обращаются к святому пророку Иеремии – просят защиты от недобрых на слова и мысли людей, а также помощи в полевых и огородных работах.

Народные приметы советуют 1 мая сажать рассаду и сеять — считается, что все посаженное даст хороший урожай. Хорошо сделать генеральную уборку в доме.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещено ловить рыбу и одалживать хлеб и зерно (семена) — иначе будешь без хлеба и урожая.

Читайте также на портале "Комментарии" — 30 апреля по новому церковному календарю чтили память апостола Иакова. В народе день прозвали Яков Теплый. К этому дню обычно уже наступала теплая летняя погода.

Также издание "Комментарии" сообщало – в некоторых регионах Украины в эти дни отмечается Радоница – поминальный день после Пасхи. Напомним, что в 2025 году с 28 апреля и по 3 мая в украинской церкви проходит Проводная неделя (Проводы), на которой совершается поминовение умерших, в храмах совершаются литургии и панихиды, прихожане молятся об упокоении душ, посещают кладбища.



