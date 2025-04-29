Какой церковный праздник 29 апреля: запреты и традиции дня

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — день памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а также Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

Приметы 29 апреля. Фото: из открытых источников

В некоторых регионах Украины сегодня отмечается Радоница – поминальный день после Пасхи. Напомним, что в 2025 году с 28 апреля и по 3 мая в украинской церкви проходит Проводная неделя (Проводы), на которой совершается поминовение умерших, в храмах совершаются литургии и панихиды, прихожане молятся об упокоении душ, посещают кладбища.

По приметам сегодняшнего дня наши предки судили, какими будут лето и урожай. Если небо днем ясное – лето будет теплым и урожайным. Муравьи ищут сухое место – пойдет дождь. Гремит – к затяжному ненастью. Жаркий день выдался – конец мая будет холодным.

По народным приметам сегодня очень положительный день для сбора лекарственных трав. Считается, что в День целителей они имеют чудодейственную силу.

Если же говорить о том, что что нельзя делать 29 апреля, то в это, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, сквернословие, лень, зависть, жадность. Не следует в это время плохо отзываться об умерших, убиваться по ушедшим, отказывать в помощи и милостыне. Нельзя устраивать шумные поминальные застолья, пить на кладбище.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют по возможности отправляться в дальнюю дорогу.

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к девяти целителям – у них можно просить исцеления от любых болезней. Считается, что святые также помогают людям, страдающим психическими расстройствами и эпилепсией.

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