6 мая: что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы

Дата 6 мая в новом церковном календаре – день святого Иова Почаевского. В народе его прозвали Иов-горошник.

Приметы 6 мая. Фото из открытых источников

В этот день по выпавшей росе наши предки сегодня гадали, уродятся ли огурцы. Если 6 мая много росы – жди большой урожай огурцов. Если же росы нет – к перемене погоды. Туман выпал утром 6 мая – днем дождя не будет. На Иова-горошника принято сеять горох, тыкву, кукурузу и бобы.

Если же говорить о том, что можно и что нельзя делать, то в церковный праздник сегодня к Иову Почаевскому обращаются с просьбами исцелить от тяжелых заболеваний, помочь в нужде, уберечь от зла и врагов.

Также покровителя дня Иова просят об урожае гороха. Согласно приметам, сеять его нужно только на закате дня — чтоб воробьи не видели.

Обязательная традиция – следует сегодня походить босиком по росе, которая имеет целебную силу, помогает вылечить суставы и вернуть сон.

Церковь не одобряет ссоры и склоки, сквернословие. Нельзя лениться, желать зла, завидовать и отказываться помочь, в особенности, если есть возможность.

Народные приметы дня запрещают топтаться по траве лишний раз, особенно незамужним — можно навлечь одиночество.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 мая по новому церковному стилю вспоминали мученицу Ирину Македонскую, а также чудотворную икону "Невыпиваемая чаша". В народе день прозвали Ирина-питомница.

Считается, что если у иконы Богородицы "Невыпиваемая чаша" помолиться об исцелении от разных зависимостей, которые теряют душу человека и самого человека, то может произойти чудо и исцеление все-таки наступит. Есть много подтверждений тому, как вера и молитва перед образом исцеляли от пьянства, наркозависимости, игромании, направляли человека на другой путь и помогали изменить жизнь. При этом важно, чтобы человек сам хотел справиться со своей зависимостью.



