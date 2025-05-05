Что нужно знать о 5 мая: как можно исцелиться

5 мая по новому церковному стилю вспоминают мученицу Ирину Македонскую, а также чудотворную икону "Невыпиваемая чаша". В народе день прозвали Ирина-питомница.

Приметы 5 мая. Фото: из открытых источников

В этот день ниши предки издавна наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду и понимать, какого ждать урожая. В частности, если выйдет солнечный день, ждите, что лето тоже будет теплым.

Притихли птицы – жди непогоду. Молния сверкает – капуста в этом году будет на славу.

В народе день называют Ирина-питомница — сегодня можно высаживать рассаду капусты. В народе наблюдают за тем, сколько она пьет воды: если немало – до сухого покоса, мало – до мокрого.

Есть и определенные запреты в церковный праздник 5 мая: не следует спорить, провоцировать ссоры, лениться, жадничать, завидовать, сплетничать и осуждать.

По народным поверьям сегодня нежелательно распускать слухи и сплетни – заработаешь зубную боль и простуду на губах, оставлять грязную посуду – это к разладу в семье, и жаловаться на судьбу – иначе совсем отвернется.

В православный праздник сегодня принято молиться святой Ирине — у нее просят исцеления от недугов, дать сил побороть искушения. Девушки молятся у образа святой об удачном замужестве, нуждающиеся люди – о хорошей работе.

Считается, что если у иконы Богородицы "Невыпиваемая чаша" помолиться об исцелении от разных зависимостей, которые теряют душу человека и самого человека, то может произойти чудо и исцеление все-таки наступит. Есть много подтверждений тому, как вера и молитва перед образом исцеляли от пьянства, наркозависимости, игромании, направляли человека на другой путь и помогали изменить жизнь. При этом важно, чтобы человек сам хотел справиться со своей зависимостью.

Как уже говорилось, на Ирину сажают рассаду капусты и поздние огурцы. По примете, чтобы урожай был удачным и богатым, это нужно сделать едва после восхода солнца, когда еще никто не начал возиться на огороде.

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