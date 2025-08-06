6 августа один из двенадцати главных праздников: приметы и запреты дня

6 августа по новому стилю в Православной церкви Украины отмечают один из двенадцати главных праздников – Преображение Господне.

Яблочный Спас. Фото: из открытых источников

Согласно церковной традиции праздничные богослужения в честь Преображения Господня начинаются с вечера, а утром в праздник проходит божественная литургия. После службы совершается чин освящения плодов нового урожая – в основном люди приносят яблоки, но можно любые созревшие к этому времени плоды. В то же время, если нет возможности принести плоды в храм, можно просто прийти помолиться.

Яблочный Спас в народной традиции символизирует проводы лета. На праздник верующие готовят постные блюда, так как продолжается Успенский пост, а также пекут постную выпечку – с яблоками и грибами, варят варенье и компоты. Постящимся в этот день есть небольшое послабление — можно есть рыбу. Ранее мы также рассказывали, что готовить на Яблочный Спас — рецепты традиционных блюд.

Идти на кладбище в этот праздник можно, но освященные в церкви плоды приносить туда не рекомендуется. Их лучше съесть живым. Считается, что в праздник нужно обязательно съесть освященное яблоко – по поверьям, после этого жизнь начнет меняться к лучшему. Также принято угощать близких и делиться с нуждающимися пирожками и яблоками — любое доброе дело, совершенное в этот день, помогает очистить душу от грехов.

В день Преображения Господня священнослужители особенно предостерегают от: брани, сплетен, злобы, зависти, мести и жадности; отчаяния и уныния; отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные традиции запрещают в этот день работать в поле и огороде — следует найти время для молитвы и благих дел. Нельзя заниматься уборкой, стиркой, ремонтом, нежелательно шить, вязать, вышивать. Не принято шумно праздновать, злоупотреблять спиртным, переедать, не стоит стричь волосы.

Погода этого дня говорит о том, каким будет осенний сезон и зима. Если сегодня ясный день – жди сухой и теплой осени. Если дождь с утра идет – осень будет сырой. Если стоит жара — зима будет с морозами и снегом. Также наши предки пришли к выводу, что, какая погода на Преображение – такая будет и на Покров.

Говорят также, что Второй Спас похож на январь. С этого времени уже чувствуется приближение осени, пора готовиться к холодам, поэтому в народе появилась поговорка: "Пришел Спас — держи рукавички про запас".

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