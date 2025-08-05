Какой церковный праздник 5 августа: что нужно сделать, чтобы ушли болезни

5 августа по новому церковному календарю почитают мученика Евсигния Антиохийского. Также сегодня — предпразднство Преображения Господня, одного из больших праздников православной Церкви. В этот день соблюдают особые традиции, а также обращают внимание на приметы, которые говорят о предстоящей погоде и урожае/

Приметы 5 августа. Фото: из открытых источников

Мученика Евсигния называют покровителем воинов-христиан, поэтому в молитвах к святому просят заступничества для военных. Также молятся о помощи в жизненных делах.

В народе, как уже говорили, день получил название Евстигнеев, или Луков. Традиции его связаны с луком: едят сырой лук с хлебом и солью — говорят, это придает телу здоровье, а лицу свежесть, а луковые связки развешивают в доме — чтоб воздух был чище. По одной из примет, если сегодня поделиться с соседями новым урожаем, то можно избавиться от болезней, особенно от проблем со спиной.

Также в этот день заканчивают последние приготовления к празднику Преображения, который в народе называют Яблочный Спас: готовят постные блюда на праздничный стол, выпечку с яблоками и собирают корзинку с новым урожаем фруктов и меда — на завтра в церковь. О том, что готовить на Яблочный Спас, мы также рассказывали ранее.

5 августа, как и в другой день, священнослужители призывают отказаться от сквернословия и ругани, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Запрещается отказывать в помощи. Продолжается Успенский пост, который длится до праздника Успения Богородицы 15 августа.

Интересно, что по приметам сегодняшнего дня судят о погоде и первом зимнем месяце. Так, если лягушки громко квакают – жди потепления. Вода в реке пенится — через 2 дня пойдет дождь. Эхо далеко слышно – к солнечной погоде, а если близко — к дождю.

Говорят, что какая погода 5 августа — таким будет и декабрь.

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