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Какой церковный праздник 4 августа: важные запреты и приметы сегодняшнего дня

Народные поверья дня не советуют брать или давать деньги в долг

4 августа 2025, 06:23
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Кравцев Сергей

4 августа по новому стилю Православная церковь Украины вспоминает преподобномученицу Евдокию Римляныну, которая отличилась своей духовной стойкостью и погибла за веру. В этот день в народе обращают внимание на приметы, соблюдают особые традиции и просят святую о заступничестве.

Какой церковный праздник 4 августа: важные запреты и приметы сегодняшнего дня

Малина. Фото: из открытых источников

Сегодня верующие обращаются к святой Евдокии с молитвами укрепить веру и дать сил, чтобы вынести жизненные испытания.

В народе праздник прозвали Авдотья-малиновка или Авдотья-огуречница. Согласно традициям, 4 августа – это время активных заготовок: продолжают собирать малину, копают поздний чеснок и спешат собрать огурцы. Согласно поверью, после этого дня они начинают горчить, утрачивают пользу.

Традиционно церковь в этот день, как и в любой другой призывает избегать всего, что противоречит христианской морали — нельзя ругаться, сквернословить, завидовать, жадничать, мстить. Осуждаются сплетни, не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Успенский пост – постящиеся не едят скоромной еды до праздника Успения Богородицы.

Если же говорить о народных поверьях сегодняшнего дня, то лучше воздержаться от того, чтобы брать или давать деньги в долг. Также не нужно совершать крупные покупки, продавать имущество – велик риск обмана и денежных потерь. Также не надо сегодня дарить комнатные растения — можно "отдать" свое счастье.

В старину этим простым советам следовали, чтобы уберечь себя и своих близких от неудач.

По погоде и явлениям природы 4 августа можно предсказать, какой будет осень, урожай и ближайшие дни. Если стоит ясная погода – ноябрь будет теплым. Если много малины в лесу – к урожаю пшеницы. Если с утра дождь начался — осень наступит рано. Если туман над лесом – можно идти за грибами. Стрекозы летают высоко и медленно – завтра будет теплый день.

Считается, что какая погода стоит 4 августа, такой она будет и в ноябре.

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