Церковный праздник 3 августа: пять вещей, которые категорически нельзя делать сегодня

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Slava Kot
3 августа в Украине отмечают день памяти преподобного Онуфрия Печерского. Это монах, живший в Киево-Печерской Лавре в 12 веке. В этот день Церковь напоминает о важности духовной сосредоточенности и смирения. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
3 августа день памяти преподобного Онуфрия Печерского. Фото из открытых источников
Преподобный Онуфрий обитал в Ближних пещерах одного из самых древних и уважаемых монастырей Восточной Европы Киево-Печерской Лавры. Его мощи считаются нетленными и популярны для паломничества христиан. Несмотря на то, что подробная биография святого не сохранилась, но известно, что он избрал путь молчаливого затвора — одного из самых строгих видов монашеского подвига.
Его жизнь стала символом смирения, тишины и духовного очищения, потому в народе этот день принято отмечать с особой осторожностью.
Церковные традиции и народные верования вносят некоторые ограничения на поведение в день памяти Онуфрия Печерского.
В этот день именины отмечают мужчины и женщины, носящие имена:
Онуфрий, Егор, Семен, Антон, Николай, Иван, Федор, Георгий, Евгений, Роман, Теодор, Ян, Петр, а также Анна и Эвелина.
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