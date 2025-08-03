Церковный праздник 3 августа: пять вещей, которые категорически нельзя делать сегодня

3 августа в Украине отмечают день памяти преподобного Онуфрия Печерского. Это монах, живший в Киево-Печерской Лавре в 12 веке. В этот день Церковь напоминает о важности духовной сосредоточенности и смирения. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

3 августа день памяти преподобного Онуфрия Печерского. Фото из открытых источников

Церковный праздник 3 августа

Преподобный Онуфрий обитал в Ближних пещерах одного из самых древних и уважаемых монастырей Восточной Европы Киево-Печерской Лавры. Его мощи считаются нетленными и популярны для паломничества христиан. Несмотря на то, что подробная биография святого не сохранилась, но известно, что он избрал путь молчаливого затвора — одного из самых строгих видов монашеского подвига.

Его жизнь стала символом смирения, тишины и духовного очищения, потому в народе этот день принято отмечать с особой осторожностью.

Что нельзя делать 3 августа

Церковные традиции и народные верования вносят некоторые ограничения на поведение в день памяти Онуфрия Печерского.

- Нельзя говорить лишнего – в память о молчаливом подвиге святого, рекомендовано воздержаться от шума, ссор и пустых разговоров. Лучше посвятить день размышлению, молитве и покою.

– в память о молчаливом подвиге святого, рекомендовано воздержаться от шума, ссор и пустых разговоров. Лучше посвятить день размышлению, молитве и покою. - Нельзя обманывать – считается, что любая неправда в этот день особенно опасна. Если не можете сказать правду, то лучше промолчите.

– считается, что любая неправда в этот день особенно опасна. Если не можете сказать правду, то лучше промолчите. - Следует избегать острых предметов – по традиции, в этот день не стоит пользоваться ножами, ножницами и вилками, ведь это может навлечь конфликты или несчастья.

– по традиции, в этот день не стоит пользоваться ножами, ножницами и вилками, ведь это может навлечь конфликты или несчастья. - Нельзя выносить мусор из дома – в народе считается, что это может привести к финансовым потерям.

– в народе считается, что это может привести к финансовым потерям. - Нельзя мыть пол – предрассудок свидетельствует, что таким образом можно "смыть" благосостояние из дома.

Кто празднует именины 3 августа

В этот день именины отмечают мужчины и женщины, носящие имена:

Онуфрий, Егор, Семен, Антон, Николай, Иван, Федор, Георгий, Евгений, Роман, Теодор, Ян, Петр, а также Анна и Эвелина.

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