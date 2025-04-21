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Кто станет новым Папой Римским: главные кандидаты взамен Франциска

Ватикан готовится к выборам нового Папы Римского. Кто имеет самые большие шансы возглавить католическую церковь после смерти Франциска

сегодня, 13:41
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Автор:
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Slava Kot

После смерти Папы Франциска в Риме начался процесс, привлекающий внимание католиков всего мира – подготовка к выборам нового главы Римско-католической церкви. Главные кандидаты на нового Папу Римского и их взгляды на развитие Церкви.

Кто станет новым Папой Римским: главные кандидаты взамен Франциска

Кардиналы в Ватикане. Фото из открытых источников

Сразу после Пасхи 21 апреля 2025 года умер 88-летний Папа Римский Франциск. Его смерть запустила сложный и строго регламентированный процесс выбора нового Папы. В ближайшие несколько недель внимание всего католического мира будет приковано к Сикстинской капелле, где кардиналы соберутся на конклав, чтобы выбрать нового лидера Церкви.

Как выбирают нового Папу Римского

После смерти понтифика наступает девятидневный траур под названием Novendiale, в течение которого в соборе Святого Петра совершаются молебны, богослужения и официальные церемонии памяти покойного Папы Франциска. Этот период также знаменует Sede Vacante – время, когда престол Церкви остается пустым.

Через 2-3 недели после похорон Франциска кардиналы соберутся на конклав. Право голоса на конклаве имеют только кардиналы, которым не исполнилось 80 лет. В этот раз участие в выборах смогут принять 138 из 253 кардиналов. В Сикстинской капелле они будут проводить голосование в полной тайне, пока один из кандидатов не получит по меньшей мере две трети голосов. Результаты каждого тура символически объявляет дым из трубы капеллы. Черный дым указывает, что Папа не избран, а белый объявит нового понтифика.

Главные претенденты на нового Папу Римского

Пьетро Паролин (Италия) – государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат и один из ближайших соратников Папы Франциска. Считается кандидатом, продолжающим курс на открытость и модернизацию Церкви.

Фридолин Амбонго Бесунгу (Конго) – кардинал, активно защищающий традиционные ценности. Его сопротивление новой доктрине о благословении однополых пар сделало его символом консервативного крыла Африки.

Вим Эйк (Нидерланды) – бывший врач и один из самых консервативных претендентов. Критически настроен к чрезмерной открытости европейских епископатов.

Петер Эрдо (Венгрия) – последовательный в вопросе католической морали и брака, а также известен своей жесткой позицией по миграционной политике.

Луис Антонио Тагле (Филиппины) – реформатор из Азии, которого считают открытым к ЛГБТ-сообществу и современным вызовам общества.

Реймонд Берк (США) – известный своим публичным сопротивлением реформам Франциска, сторонник латинской мессы и традиционной католической ортодоксии.

Марио Греч (Мальта) – генеральный секретарь Синода епископов, которого считают умеренным наследником линии Франциска.

Маттео Зуппи (Италия) – один из фаворитов на должность нового Папы Римского. Он был близок к Франциску и активен в международных миротворческих миссиях, в частности, совершил дипломатический визит в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему мир боялся смерти Папы Франциска. Что говорит жуткое пророчество святого Малахия.

Также "Комментарии" писали, как будут выглядеть похороны Папы Римского Франциска.



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Источник: https://nypost.com/2025/02/18/world-news/who-are-the-frontrunners-to-be-elected-next-pontiff-after-pope-francis/
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