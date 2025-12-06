Кто на самом деле приносит подарки украинцам: теологи раскрыли правду о Деде Морозе, Санте и Николае

В предновогодний период в Украине опять стал актуальным вопрос: кто же приносит подарки детям — Святой Николай, Санта Клаус или Дед Мороз? В Православной церкви Украины дали четкий ответ и развеяли несколько устойчивых мифов.

Только Святой Николай имеет историческое происхождение — Дед Мороз и Санта Клаус вымышленные персонажи

Как отмечают в ПЦУ , из всех трех персонажей только Святой Николай был реальной исторической личностью , жившей в конце III — начале IV века на территории Римской империи. Он стал архиепископом Мир Ликийских и был известен своим милосердием, помощью бедным и страждущим, чудесами и верой. Именно за эти действия его канонизировала Церковь.

В противоположность ему Дед Мороз и Санта Клаус – вымышленные образы , появившиеся в разные исторические периоды. Дед Мороз – продукт советской пропаганды, созданный в 1930-х годах для вытеснения религиозного празднования и уничтожения образа Святого Николая. Сначала советская власть запретила чествование святителя, а затем в 1937 году представила новый "новогодний" образ — доброго дедушку с мешком подарков, дебютировавшего в Кремле.

В народной традиции украинцев Мороз всегда был негативным персонажем — олицетворением холода и опасности, а не добром. Даже в фольклоре образ "Морозко" — это суровая, часто угрожающая сила природы.

Так выглядел образ "деда Мороза" в мифологии древнеславянских племен. Он был повелителем зимы и морозов. Его называли по-разному, в зависимости от региона: Трескун, Студенец, Карачун, Зимник и, конечно, Мороз.

Он представал в образе гигантского злого деда, который вымораживал людей вместе со скотом и всеми их припасами.

Чтобы удобрить Трискуна-Мороза, для него приносили жертву. У некоторых племен – даже человеческое.

В лесу к дереву привязывали молодую девушку. Если к утру ее находили замерзшую и еще покрытую льдом или снегом, это означало, что Мороз принял жертву, и люди переживут зиму.

По верованиям наших предков, Зимник ночью в лютые морозы ходил под окнами от дома к дому и звал людей по имени. Отзывавшийся умирал. Верили, что именно он уничтожил урожай.

Отсюда и верование, что слышны восклицания на свое имя – плохая примета.

А в мешке "с подарками" он носил головы мертвых. Его красный кунтуш – это потому, что забрызган кровью… вот так.

Именно это творение и называли "дед мороз", это название и взяли за основу в Советском Союзе, чтобы заменить принесенного христианами Св.Николая. Об этом сообщают в группе The World of History.





Образ Санта-Клауса имеет другое происхождение. Он возник из легенд о Святом Николае, которые переселенцы из Европы принесли в Америку. Впоследствии, в 1823 году, появилась стихотворная сказка о жизнерадостном дедушке с мешком подарков. А в 1931 году компания Coca-Cola окончательно сформировала его современный вид – веселый старик в красном костюме с белой бородой.

В ПЦУ отмечают: выбирать, от кого получать подарки — не просто мелочь . Это вопрос ценностей и исторической правды. Святой Николай не сказочный персонаж, а настоящий пример христианской жертвенности и любви к ближнему. Его не следует подменять вымышленными образами, созданными в религиозных или маркетинговых целях.

