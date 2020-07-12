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Главная Новости Общество религия Крестный ход в годовщину Крещения Руси этим летом не состоится
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Крестный ход в годовщину Крещения Руси этим летом не состоится

Священники УПЦ и ПЦУ призвали прихожан соблюдать карантин, несмотря на тысячелетние традиции

сегодня, 18:28
Автор:

Екатерина Белоброва
Крестный ход в годовщину Крещения Руси этим летом не состоится

В этом году прихожане православных церквей Украины не будут проводить крестный ход, посвященный 1032-й годовщине Крещения Киевской Руси князем Владимиром. Об этом сообщил глава Министерства культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Так, по словам министра, причиной нарушения многовековой традиции стала опасность распространения коронавируса COVID-19.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. И в этом году внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах", - указал политик.

Также Ткаченко выразил свою признательность священнослужителям, которые мудро и с послушанием относятся к предписаниям Минздрава и не подвергают сотни людей опасному заболеванию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о последних данных Минздрава по количеству зараженных в Украине коронавирусом. Известно, что на 12 июля больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской области (7003), а также в Киеве (6182 случая) и Черновицкой области (5140 случаев). Всего в Украине зарегистрировано 53 521 случай. От последствий заболевания скончалось 1368 человек, из них 11 за минувшие сутки. Победить коронавирусную инфекцию удалось 26 118 украинцам, из них 475 людям за сутки.


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