Коронавирус в Украине: сколько человек заболело за сутки

Автор: Paul Biris | Источник: Getty Images | Авторские права: BPS

По состоянию на утро 12 июля в Украине, количество людей, заболевших коронавирусом, выросло на 678 человек. Об этом сообщает портал СНБО.

Известно, что больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской области (7003), а также в Киеве (6182 случая) и Черновицкой области (5140 случаев). Всего в Украине зарегистрировано 53 521 случай. От последствий заболевания скончалось 1368 человек, из них 11 за минувшие сутки. Победить коронавирусную инфекцию удалось 26 118 украинцам, из них 475 людям за сутки.

Ситуация по регионам страны выглядит так:

- Винницкая область – 2097 случаев;

- Волынская область – 3042 случая;

- Днепропетровская область – 1144 случаев;

- Донецкая область – 759 случаев;

- Житомирская область – 1532 случая;

- Закарпатская область – 3909 случаев;

- Запорожская область – 621 случай;

- Ивано-Франковская область – 3029 случаев;

- Кировоградская область – 673 случая;

- г. Киев – 6182 случая;

- Киевская область – 3026 случаев;

- Львовская область – 7003 случая;

- Луганская область – 93 случая;

- Николаевская область – 481 случай;

- Полтавская область – 331 случай;

- Ровненская область – 4598 случаев;

- Сумская область – 340 случаев;

- Тернопольская область – 2231 случай;

- Харьковская область – 2649 случаев;

- Херсонская область – 204 случая;

- Хмельницкая область – 908 случаев;

- Черновицкая область – 5140 случаев;

- Черкасская область – 748 случаев;

- Черниговская область – 607 случаев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса.

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