Когда в церковь нельзя идти: основные правила, о которых мало кто задумывается

Для многих людей поход в церковь – это не просто традиция, а духовная потребность. Однако существуют ситуации, когда посещение храма считается нежелательным или даже запрещенным как с точки зрения церковных правил, так и народных верований и этики.

Когда в церковь категорически нельзя идти: основные правила, о которых мало кто задумывается

Вот основные случаи, когда лучше воздержаться от похода в церковь.

1. В состоянии сильного гнева, злобы или ненависти

В храм не следует заходить с тяжелыми эмоциями и агрессией в сердце. Считается, что молитва в таком состоянии не только не принесет пользы, но и может усилить внутренний дисбаланс.

Сначала успокойтесь, примиритесь с собой или с человеком, на которого держите обиду — и только тогда идите в церковь.

2. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Это строго-настрого запрещено церковными канонами. Вход в храм в таком состоянии считается большим грехом и презрением к святыне.

3. После участия в оккультных практиках или гаданиях

Если человек недавно обращался к гадалкам, экстрасенсам, занимался магией или гаданиями, считается, что перед посещением храма нужно покаяться и духовно очиститься.

4. В очень откровенной или дерзкой одежде

Церковь не место для демонстрации тела или модных экспериментов. Короткие юбки, открытые плечи, глубокие декольте или слишком обтягивающая одежда – повод перенести визит.

5. Женщинам – в период менструации (по традиционным правилам)

В традиционной церковной практике считается, что в этот период женщине не стоит заходить в храм и прикасаться к святыням. Хотя в современной церкви отношение к этому правилу часто мягче, во многих общинах его до сих пор придерживаются.

6. Если вы недавно поссорились и не примирились

Идти молиться с оскорблением в сердце – противоречит самой сущности молитвы. В Библии прямо сказано: сперва примирись с ближним, а уже потом неси свою жертву к алтарю.

7. Во время серьезных телесных нечистот или открытых кровотечений

В таких случаях визит в храм лучше отложить из уважения к святыне и из соображений гигиены.

8. Если вы пришли не молиться, а посмотреть или покритиковать

Храм — не туристический аттракцион и не место для обсуждений, осуждения или сплетен. Такое настроение считается духовно вредным.

Важно помнить

Церковь – это не запрет, а пространство для встречи с Богом. Большинство ограничений касается не тела, а состояния души и уважения к святыне.

Вывод

Если вы идете в церковь с чистым сердцем, искренним намерением помолиться и без пренебрежения к правилам вам всегда там рады. Но в некоторых состояниях лучше сначала привести в порядок себя, а потом — идти в храм.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что категорически нельзя делать на свадьбе, даже если вас об этом попросят.