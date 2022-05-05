Какой народный и церковный праздник отмечают 5 мая: что нельзя делать

В четверг, 5 мая, православные чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. В народном календаре праздник известен как день Луки или Луковый день. Что можно и нельзя делать в этот день?

День Луки (фото из открытых источников)

Известно, что преподобный Феодор Сикеот много трудился на благо Церкви, его добрые деяния и подвижная жизнь вызвала у недругов зависть, и они отравили его. Преподобный лежал неподвижно три дня и по городу начали ходить слухи о его смерти. Но через дни ему явилась Пресвятая Богородица и назвала причину его болезни, а также имена тех, кто отравил его. Она дала ему три зерна и сказала, что после того, как он их съест, он не будет больше страдать ни от какого зла. Преподобный выздоровел, но своих врагов не обличил, а лишь помолился за них Богу, чтобы Он простил им этот грех. После этого святой стал обладать даром прозорливости и исцеления болезней.

Еще 5 мая православная церковь вспоминает молитвами память святого Луки, который был апостолом от 70-ти. В народе это называется Луков день. И по традиции, именно сегодня начинают высаживать на огороде лук. Говорят, что в этот день нужно съесть немного овоща, чтобы защититься от заболеваний, поскольку он обладает полезными свойствами.

Что нельзя делать в этот день?

- не рекомендуется печь блины, потому что в этот день "гуляет" нечистая сила, а запах блюда может ее привлечь;

- нельзя допускать беспорядок в доме, потому что это может привести к семейным ссорам;

- не рекомендуется этот день проводить в одиночестве, потому что одинокий человек может подвергнуться нападкам злых духов;

Приметы на 5 мая

- найти в Луков день деньги — к большой прибыли.

- 5 мая тепло — хорошая погода останется до конца весны, а год будет богатым на урожай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие церковные праздники отмечаются в мае 2022 года.

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