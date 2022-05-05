Какой народный и церковный праздник отмечают 5 мая: что нельзя делать

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Светлана Шкурупий
В
четверг, 5 мая, православные чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского. В народном календаре праздник известен как день Луки или
Луковый день. Что можно и нельзя делать
в этот день?
День Луки (фото из открытых источников)
Известно,
что преподобный Феодор Сикеот много трудился на благо Церкви, его добрые деяния
и подвижная жизнь вызвала у недругов зависть, и они отравили его. Преподобный
лежал неподвижно три дня и по городу начали ходить слухи о его смерти. Но через
дни ему явилась Пресвятая Богородица и назвала причину его болезни, а также
имена тех, кто отравил его. Она дала ему три зерна и сказала, что после того,
как он их съест, он не будет больше страдать ни от какого зла. Преподобный выздоровел,
но своих врагов не обличил, а лишь помолился за них Богу, чтобы Он простил им
этот грех. После этого святой стал обладать даром прозорливости и исцеления
болезней.
Еще
5 мая православная церковь вспоминает молитвами память святого Луки,
который был апостолом от 70-ти. В народе это называется Луков день. И по
традиции, именно сегодня начинают высаживать на огороде лук. Говорят, что в
этот день нужно съесть немного овоща, чтобы защититься от заболеваний, поскольку
он обладает полезными свойствами.
Что
нельзя делать в этот день?
-
не рекомендуется печь блины, потому что в этот день "гуляет" нечистая
сила, а запах блюда может ее привлечь;
-
нельзя допускать беспорядок в доме, потому что это может привести к семейным
ссорам;
-
не рекомендуется этот день проводить в одиночестве, потому что одинокий человек может подвергнуться нападкам злых духов;
Приметы
на 5 мая
-
найти в Луков день деньги — к большой прибыли.
-
5 мая тепло — хорошая погода останется до конца весны,
а год будет богатым на урожай.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие церковные праздники отмечаются в мае 2022 года.
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