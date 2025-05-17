Какой церковный праздник сегодня: какие традиции и почему стоит ждать дождя

17 мая ПЦУ вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, христианских проповедников.

Приметы 17 мая. Фото из открытых источников

Апостол Андроник жил в I веке и входил в число 70-ти апостолов. Он занимался проповедью Евангелия для язычников, а также был епископом Паннонийским (римская провинция). Знали Андроника далеко за ее пределами, где на месте капищ постепенно воздвигали церкви. Юния была помощницей Андроника и доносила слово Божье вместе с ним.

Святого Андроника считают избавителем от засухи – в молитвах к нему просят, чтобы пошел дождь. Считается, что святой умеет открывать "небесные врата" и выпускать благодатную влагу на землю.

В народе святого так и прозвали — Андрон с дождем. По обычаям сегодня нужно окучивать картошку на огороде, а также сажать рассаду капусты и томатов — день для этого благоприятный. На столе должна стоять картошка – согласно примете, тогда будет щедрый урожай.

Церковь советует этот день провести в спокойствии и благодати, избежав ссор. Нельзя сегодня распивать спиртное, отказывать тому, кто просит о помощи.

По приметам не стоит отправляться в дальнюю дорогу, иначе будут преследовать неудачи и спонтанно принимать важные решения, а также идти в лес — особенно активны змеи и могут ужалить.

Андрон с дождем обычно приносит дождь, но есть и другие приметы дня. Так, если идет дождь и довольно прохладно – весь летний сезон таким будет. Если же погода погожая – к ранней осени. Слышно, как дятел стучит — жди дождя.

17 мая наблюдают за ветром: если дует с севера, принесет холодное лето, а если с юга — жаркое и солнечное.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 мая в православных храмах вспоминали преподобного Феодора Освященного. В народе день получил название Федор Житник. К преподобному обращаются с молитвами о здоровье, просят выздоровления для больных, избавления от головных болей, хорошего урожая.



