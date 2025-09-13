Какой церковный праздник сегодня: что нужно сделать, чтобы миновать беды

13 сентября по новому календарю Православная церковь Украины чтит память священномученика Корнилия Сотника и вспоминает обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Также в этот день – предпразднство Воздвижения честного Креста Господня.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В этот день в храмах проходят богослужения пасхальным чином – в честь обновления храма Воскресения Христова, поэтому праздник также называют "осенняя Пасха". Он символизирует обновление: следует отпустить злые мысли, делать больше хорошего, помогать ближним. Считается, что любая помощь нуждающимся в этот день принесет в дом достаток.

В народе праздник именуют Корнильев день — в честь святого Корнилия. Название связывают со словом "корень", поэтому в этот день убирают корнеплоды: выкапывают морковку, свеклу, редьку, поздний картофель. Считается, что все огородные работы хорошо завершить именно к Корнильеву дню — это к урожаю в будущем.

По традиции из собранного урожая готовят разнообразные блюда. Особое значение в народе имеет редька, которую еще называют "королевой овощей". Ее едят сырую, готовят, а сок используют при простуде. Согласно народным поверьям, если 13 сентября попробовать блюдо из редьки, то будешь здоров и счастлив зимой.

В этот день следует воздерживаться от ссор, осуждения, сплетен, нельзя завидовать и поддаваться жадности или унынию. Важно не отказывать в помощи.

В народе есть свои запреты: не стоит веселиться и устраивать застолий — это к слезам; не следует затевать уборку – уйдет благополучие; не советуют совершать крупных покупок – могут обернуться неудачей.

На Корнильев день обычно не играли свадьбы и не сватались — говорят, брак окажется несчастливым.

По народным приметам дня предсказывают погоду, урожай и даже зиму. Если луна красного цвета – будут сильные ветры. Грачи улетели – к ранней зиме и скорому снегу. Куры линяют – зима окажется теплой.

Считается, что если в этот день пройдет дождь, то это последний дождь в этом году, а в следующем можно ждать богатый урожай.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 12 сентября.



