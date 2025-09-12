Какой церковный праздник 12 сентября: куда в этот день лучше не ходить и с кем не встречаться

12 сентября православные верующие, согласно новому стилю украинской церкви, завершают торжества в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также почитают память священномученика Автонома.

В этот день можно посетить службу в храме и помолиться Богородице — поблагодарить за помощь и попросить Ее заступничества. Хорошим делом сегодня считается совершить добрый поступок — вернется сторицей.

В народе день 12 сентября прозвали Артамон-змеевик — так в народе переиначили Автоном. Считается, что в это время змеи уходят в подземное царство до весны, а сам праздник символизирует окончательный приход осени.

Священнослужители сегодня предостерегают от ссор, сквернословия, зависти, злобы, нельзя отказывать в помощи — добрые дела особенно ценны.

В народе по традиции стараются избегать тяжелой работы, чтобы не навлечь усталость и болезни. Особое внимание уделяют запретам, связанным со змеями: в лес сегодня идти нельзя, чтобы ненароком не встретить их. Убивать змей категорически нельзя, говорят, это приведёт к бедам, болезням и разладу в семье. Согласно поверьям, не стоит также выметать дом, чтобы вместе с сором не выгнать счастье.

В народе в день Артамона-змеевика наблюдают за природой, чтобы предсказать погоду и будущий урожай.

Так, если сегодня ясная погода стоит, то она продержится еще несколько дней. Дождь идет – к холодной и снежной зиме. Гром на Артамона — осень будет теплой. Есди много желудей – к богатому урожаю в следующем году.

Главная примета дня: если на дубах и березах уже опали листья, то зима будет мягкой, а если листвы много — суровой.

К святой Феодоре Александрийской верующие обращаются с молитвами дать сил и терпения, чтобы достойно пройти все жизненные испытания, а также просят прощения и покаяния. В народе день прозвали Федорины вечерки — в старину женщины устраивали посиделки, на которых готовили блюда из капусты. Поэтому голубцы или капустняк – традиционное блюдо этого дня.



