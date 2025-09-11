logo

Какой церковный праздник 11 сентября: главные запреты дня

Есть три вещи, которые лучше не делать в этот день

11 сентября 2025, 06:30
11 сентября в церкви по новому стилю вспоминают святую Феодору Александрийскую.

Какой церковный праздник 11 сентября: главные запреты дня

Приметы 11 сентября. Фото: из открытых источников

К святой Феодоре Александрийской верующие обращаются с молитвами дать сил и терпения, чтобы достойно пройти все жизненные испытания, а также просят прощения и покаяния.

В народе день прозвали Федорины вечерки — в старину женщины устраивали посиделки, на которых готовили блюда из капусты. Поэтому голубцы или капустняк – традиционное блюдо этого дня.

Также на Федору убирают в садах и на огородах, пасечники подготавливают улья к зиме.

11 сентября Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, осуждения, зависти, мести. Не принято отказывать в помощи.

Согласно народным поверьям сегодняшний день неблагоприятен для новых начинаний, крупных покупок и любых финансовых дел — принесут убытки. Нельзя лениться, а также поднимать с земли чужие вещи — говорят, что вместе с ними можно "подцепить" болезни или порчу.

В этот день наши предки внимательно следили за природой. Так по приметам сегодняшнего дня судят о зиме и будущем урожае. Если пчелы еще летают – к поздней зиме. Если поднялись озимые – жди хороший урожай. Дождь пошел – непогода затянется надолго. Если высокие муравейники – к холодам.

Главная примета дня: если на Федору много грибов в лесу, то зима будет долгой и суровой.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 сентября в церкви, согласно новому стилю, почитали святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, подвижника Киево-Печерского.

Главная примета дня: если рябина усыпана гроздьями, то зима будет суровой и морозной. Урожай рябины говорит о том, как природа беспокоится о птицах и о том, чтобы им было чем поживиться в холодную пору.




