Какой церковный праздник 10 сентября: главная примета дня

10 сентября в церкви, согласно новому стилю, почитают святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, подвижника Киево-Печерского.

В этот день верующие обращаются в молитвах к святителям Петру и Павлу – просят у них спокойной и благополучной зимы.

В народе праздник называют Петра и Павла Рябинников, Именины рябины или Петром-Павлом осенним. Считается, что с этой поры можно начинать собирать рябину. В народе рябина считается женским деревом: её веточками в старину украшали волосы невесты, применяли в свадебных обрядах — по поверьям, она помогает наладить отношения в браке и даже наделяет даром предвидения.

Ягоды рябины известны и своими полезными свойствами: она помогает при простуде, бессоннице, болях в суставах. Рябину сушат, готовят из нее варенье и настойки, добавляют в чай.

Считается, что сегодня нужно подвесить веточку рябины над входной дверью — для защиты дома от недобрых людей и нечистой силы.

В этот день священнослужители напоминают, что стоит избегать ссор, зависти, мести и жадности. Нельзя отказывать в помощи, чтобы отказ не обернулся потерей благополучия.

По народным поверьям главным запретом считается беспорядок в доме — говорят, что если там будут царить грязь и хаос, то семью ждут скандалы и раздоры. Многие запреты связаны и с рябиной: считается, что с него нельзя срывать все ягоды – следует оставить птицам на зиму. Ломать или рубить рябину тоже строго запрещается — это может лишить семью защиты. Ругаться, повышать голос или обижать близких сегодня — к потере спокойствия и любви в доме.

Рябину считают и "погодным барометром" – много примет этой даты связаны с деревом: на рябине мало ягод — осень ожидается сухая; много ягод на рябине — жди осенью много дождей; дождь пошел сегодня — еще будет тепло; много зайцев в лесу — зима будет холодной; лягушки стихли — к сильным морозам.

Главная примета дня: если рябина усыпана гроздьями, то зима будет суровой и морозной. Урожай рябины говорит о том, как природа беспокоится о птицах и о том, чтобы им было чем поживиться в холодную пору.

