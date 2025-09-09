Какой церковный праздник 9 сентября: три главные запрета этого дня

9 сентября в новом календаре Православной церкви Украины вспоминают святых Иоакима и Анну — праведных родителей Пресвятой Богородицы. Этот день связывают с особыми обрядами и приметами.

Религиозный праздник. Фото: из открытых источников

Праведные Иоаким и Анна почитаются как покровители беременных и бездетных женщин — в молитвах к святым обращаются с просьбами даровать детей, а также молятся о здоровье и семейном благополучии.

В народе праздник прозвали Аким и Анна, а также День рожениц — в эту дату чествуют молодых мам и акушеров (когда-то повитух). Согласно традиции, для них пекут круглый пирог, который символизирует семейное счастье и достаток.

Связаны с этим днем и другие обряды: сегодня сжигают или выбрасывают старые вещи, чтобы избавиться от болезней, сглаза и всякой нечисти.

9 сентября Церковь напоминает, что сегодня, как и в другой день, следует избегать ссор, осуждений, зависти, жадности. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, отчаиваться.

В народе также существуют строгие запреты. Считается, что любые денежные дела 9 сентября — это к бедности, поэтому в этот день нельзя брать и давать в долг, решать какие-либо финансовые вопросы. Под запретом переезды: говорят, что удача может остаться в старом доме, а в новом хозяев ждут болезни или обман.

Особое внимание уделяют лунным приметам: если в этот день видна полная Луна, то окна нужно плотно зашторить — лунный свет может забрать здоровье и красоту.

По народным поверьям, в этот день можно определить, какими будут осень и зима. Если в доме много паутины – осень будет теплой, а зима морозной. Комары еще летают – к мягкой зиме. Ива начала сбрасывать листья — холода наступят быстро. Сильный листопад — к суровой зиме.

По народным приметам, в это время еще длится так называемое молодое бабье лето.

Читайте также на портале "Комментарии" — 8 сентября был большой праздник в церковном календаре: что можно и нельзя было делать.



