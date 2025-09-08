Большой праздник в церковном календаре: что можно и нельзя делать сегодня

8 сентября в новом церковном календаре Православной церкви Украины большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати самых больших праздников церкви, который называют двунадесятым.

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. В молитвах к Матери Божией верующие просят здоровья для себя и близких, женского счастья.

В народе праздник называют Малая, или Вторая Пречистая — Первую Пречистую отмечают в день Успения Богородицы, а также Спожинки, Осенины. Это также праздник урожая, который принято отмечать шумно и весело.

Считается благим делом в этот день оказать помощь нуждающимся — подать милостыню либо помочь хоть чем-то. Согласно поверьям, это принесет в дом достаток, здоровье и детский смех. Особое внимание в этот праздник уделяют мамам — их благодарят за все и тоже стараются во всем помогать.

В день Рождества Пресвятой Богородицы Церковь предостерегает от сквернословия, злобы, ссор, зависти и отказа в помощи. Грешно сегодня обижать родственников, детей и пожилых людей.

Согласно народным приметам нельзя выполнять тяжелую работу по дому и во дворе — убирать, мыть полы, жечь мусор. Женщинам в этот день запрещено брать в руки ножницы, иголки, нельзя шить, вышивать или чинить одежду. Не следует надевать темную одежду и употреблять алкоголь — это к болезням и бедности.

По приметам дня судят о том, какой будет погода и осень. Если погожий день выдался – и осень будет теплой. Ярко-красный рассвет – к ливням. Туман с утра – начнутся затяжные дожди. Иней на траве — к резкому похолоданию.

В этот день наблюдают за птицами: если они летают высоко, то морозов еще не будет долго, а если низко – жди похолодания вот-вот.

