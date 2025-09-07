Церковный праздник 7 сентября: три суровых запрета в этот день

7 сентября в православном календаре отмечается Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы – день тишины, молитвы и духовной подготовки. На следующий день, 8 сентября, Церковь празднует Рождество Божией Матери, один из двенадцати главных праздников года. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 7 сентября

Предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы – это не просто день перед великим событием. В церковной традиции оно имеет особое богослужебное значение. В храмах в этот день читают особенные тропари, кондаки и стихиры, напоминающие верующим о будущей радости.

Рождество Богородицы – праздник, символизирующий начало спасения человечества. Рождение Девы Марии стало поворотным моментом в истории христианства, ведь именно она была избрана Богом, чтобы стать Матерью Спасителя.

Что нельзя делать сегодня

В этот день верующие воздерживаются от излишнего шума, ссор и тяжелой работы, чтобы сосредоточиться на молитве. Традиционно 7 сентября нельзя:

- Венчаться и заключать брак – считается, что брак, заключенный в день перед большим праздником, может быть неустойчивым.

- Ссориться – ссора в этот день могла навлечь на семью раздор на целый год.

- Применять тяжелый физический труд – традиционно в этот день не делают таких вещей, как строительство, шитье, огородные работы, чтобы проявлять уважение к Богородице.

Именины 7 сентября празднуют

Сегодня празднуют именины: Меркурий, Пимин, Епифаний, Варфоломей, Регина, Мина, Тит, Моисей, Евгений, Кирилл, Николай, Андрей, Владимир, Михаил и Иван.

