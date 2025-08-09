Какой церковный праздник 9 августа: чего нужно остерегаться в этот день

В новом православном календаре 9 августа – день памяти апостола Матфия, ученика Иисуса Христа, которого избрали вместо Иуды Искариота. В этот день особое внимание обращают на сигналы, которые подает природа – начинается переход от лета к осени.

Приметы 9 августа. Фото: из открытых источников

В молитвах к святому Матфию верующие просят помощи в исцелении болезней — как говорили ранее, апостол обладал даром исцеления и чудотворения.

В народной традиции праздник называют Матвей-ненастный и Матвей-змеесос. Эти имена появились не просто так: в народе считается, что в этот день змеи становятся агрессивными, при чем настолько, что могут на пастбище выпить у коров все молоко. Поэтому сегодня коров стараются не выпасать. Вторая причина — погода начинает портиться (поэтому и Матвей-ненастный), и животных держат дома, в хлеву.

В то же время 9 августа благоприятно для домашних дел, традиционно в это время сушат и замораживают зелень на зиму. День также считается удачным для торговли и заключения сделок, можно смело отправляться на ярмарки и рынки.

Церковь в этот день призывает к духовной чистоте и сдержанности. Следует избегать ругани, злости, зависти, запрещается сплетничать и осуждать, отказывать в помощи и отчаиваться — это все считается грехом.

Продолжается строгий Успенский пост — он завершится 15 августа по новому стилю. Тем, кто постится, в это время следует отказаться от мясной и молочной пищи, яиц и алкоголя.

В народной традиции также есть немало запретов: 9 августа ни в коем случае нельзя идти в лес — как уже говорили именно сегодня змеи особенно агрессивны и опасны; не стоит собирать травы и пить отвары из них — в этот день они могут быть ядом; не следует хвастаться успехами или приобретениями — удача отвернется; нельзя ссориться с близкими — конфликт затянется надолго; не стоит носить черное — чтобы не привлечь в дом болезнь или неприятности.

Также считается, что все, начатое в этот день, рискует закончиться впустую, поэтому любую инициативу лучше отложить на потом. День следует посвятить спокойствию, молитве и внутреннему очищению.

По погоде этого дня можно узнать, какими будут осень и зима. Если ветер холодный ветер с утра – зима будет суровой. День выдался солнечный и ясный – осень также будет сухой и долгой, а зима мягкой. С утра нет росы – скоро жди дождя, а, если росы много – приближается жара.

Также подмечено: если дождь пошел с утра — считай, лето закончилось, начинается похолодание.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 8 августа: что было нужно сделать, чтобы задуманное обязательно сбылось.



