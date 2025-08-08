Какой церковный праздник 8 августа: что нужно сделать, чтобы задуманное обязательно сбылось

8 августа в новом календаре Православной церкви Украины – день памяти святителя Мирона, епископа Критского, который прославился своими чудесами, а также преподобного Григория Печерского, иконописца.

Приметы 8 августа. Фото: из открытых источников

Верующие обращаются к Святому Мирону с молитвами об исцелении – физическом и душевном, просят заступничества перед Господом.

В народе этот день прозвали Мирон-ветрогон – в этот день зачастую дует сильный ветер, который, по народным представлениям, может принести удачу и благополучие. Наши предки верили, что ветер – это дыхание богов, оно может быть сильным и тихим, жестким и добрым.

По поверьям, именно в этот день ветер может унести все плохое, что мешает жить. Для этого нужно стать лицом к ветру и мысленно попросить его забрать тяготы и тревоги. Если же выйти на перекресток, произнести вслух заветное желание и дождаться, когда ветер подует в лицо, то задуманное обязательно сбудется.

День 8 августа считается благоприятным для сбора ягод ежевики и грибов — "сами в руки идут". Так как святого Мирона считают покровителем урожая, то в этот день также начинают сеять озимые.

Главная традиция Миронова дня: помочь тем, кто оказался в беде. В старину люди собирались и несли еду, помогали с хозяйством вдовам, сиротам и нуждающимся.

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя брать в руки острые и режущие предметы – можно получить травму, шить или заниматься рукоделием — "зашьешь удачу", жаловаться на жизнь и судьбу.

По погоде на Мирона-ветрогона можно узнать, каким будет бабье лето и когда придут первые заморозки. Какой день сегодня – таким будет и январь. Погода стоит погожая – сентябрь будет теплым, дождь пошел – зарядит до самого бабьего лета. Если иней на траве с утра – к богатому урожаю. Если много ягод на рябине – заморозки будут ранние. Жара на Мирона – бабье лето будет долгим и теплым. В этот день наблюдают за деревьями: если начался листопад, значит, осень уже близко.

