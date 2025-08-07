Какой церковный праздник 7 августа: главные запреты и поверья в этот день

7 августа в Православной церкви Украины вспоминают преподобных Пимена Многоболезненного и Пимена Постника, подвизавшихся в Киево-Печерской лавре.

Приметы 7 августа. Фото: из открытых источников

К святому Пимену Многоболезненному верующие обращаются с молитвами об исцелении, просят здоровья. Также в память о нем принято помогать больным, бедным, нуждающимся. Считалось, что любое доброе дело, сделанное в этот день — милостыня, пожертвование, посильная помощь — принесет в семью здоровье и достаток.

В народе праздник прозвали Марины-Пимены – в честь еще одного святого, память которого также совершается сегодня. Одна из традиций дня — нужно испечь малиновый пирог и угостить им кого-либо или отнести в церковь на милостыню. По поверьям, пирог с малиной, а также яичницу нужно сегодня съесть женщинам, мечтающим о материнстве.

7 августа также провожают аистов, которые собираются в теплые края. Считается, что эти птицы – хранители семейного очага, они способствуют семейному благополучию и даруют продолжение рода.

В день Марины-Пимены действуют как церковные, так и народные запреты. 7 августа, как и в любой другой день, священнослужители предостерегают: сквернословить и ссориться; распространять сплетни, проявлять злобу, зависть, жадность; отказывать в помощи нуждающимся — это считается тяжким грехом.

Продолжается Успенский пост (до 15 августа), поэтому постящимся нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Также в этот день есть народные запреты на Марины-Пимены: нельзя игнорировать просьбы о помощи – это ведет к болезням и бедности; не стоит принимать поспешные решения; запрещается женщинам заниматься тяжелой работой. Также в этот день нельзя проявлять агрессию к животным и птицам — можно накликать беду.

По поверьям, с это дня лето начинает сдавать позиции, а природа подсказывает, какой будет зима. Так, если петухи с утра громко кукарекают – день выдастся жарким. Если туман на восходе солнца рассеялся – день будет теплым. Если не видно пауков – жди ненастья. Аисты собираются в стаи – зима будет ранней.

Сны в ночь на 7 августа считаются вещими и могут содержать подсказку к решению давней проблемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — 6 августа был один из двенадцати главных праздников: приметы и запреты дня.



