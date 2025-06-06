Какой церковный праздник 6 июня: почему день полон обычаев и примет

6 июня по новому календарю православные чествуют преподобного Виссариона, жившего в V веке и имевшего дар чудотворения. Интересно, что сегодняшний день в народе прозвали Пропольник, он полон обычаев и примет.

Приметы 6 июня. Фото: из открытых источников

Преподобный Виссарион был из Египта, но побывал во многих странах. Он любил посещать святые места и интересовался жизнью монахов. По возвращению домой Виссарион принял постриг и обет безмолвия.

Известно, что святой ел раз в неделю, а порой мог не есть в течение 40 дней. От Бога он получил особый дар – умел творить чудеса. Например, после того, как помолился грязная вода превращалась в питьевую. В засуху он мог своими молитвами вымолить дождь. Из людей преподобный изгонял бесов, а сам ходил по речной глади, словно по суше. Пересказывают, что делал он это втайне, не хотел славы, но даже сам каждый раз удивлялся своим чудесам.

К преподобному чудотворцу обращаются с просьбами исцелить от болезней, дать сил, укрепить семью, святого Виссариона считают также покровителем творческих людей.

По народному календарю 6 июня — праздник Ларион Пропольник, названный так в честь еще одного святого этого дня Иллариона Нового. Сегодня, как и вчера день идеально подходит для дачников. Им рекомендовано заниматься прополкой огорода, а также нужно полить грядки и цветы – здоровье будет крепким, а незамужних в любви ждет удача. В старину девушки отправлялись в поле за красными маками – считалось, что они притягивают любовь и женское счастье.

Церковь в эту дату категорически осуждает сквернословия, сплетни, ругань и злость, нельзя в этот день завидовать, лениться, жадничать.

Народные приметы не советуют жаловаться на проблемы – долго не избавишься от них. Не стоит также отправляться в дальнюю дорогу, менять работу и делиться своими планами.

Традиционно в этот день наши предки наблюдали за погодой. Так, по народным приметам дня можно сказать, какой будет погода. Если пчелы дружно жужжат – тепло надолго. Ясный день выдался – к хорошему урожаю. Ветер с востока – сезон будет дождливым, а если с запада – теплым. Если вдруг на Лариона резко похолодало, это означает лишь одно – скоро наступят хорошие летние деньки.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник отмечался 5 июня.



