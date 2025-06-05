Какой церковный праздник 5 июня: чему стоит посвятить день, а от чего лучше отказаться

5 июня в новоюлианском церковном календаре вспоминают перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского и чествуют чудотворную Игоревскую икону Богородицы.

Приметы 5 июня. Фото: из открытых источников

Игоревскую икону Богородицы считают чудотворной. Перед этой иконой в молитвах просят исцеления от болезней, а также защиты от недругов и предателей. Обращаются с просьбами наладить семейные отношения и восстановить мир.

В народе 5 июня – праздник Дорофеев день, названный так в честь священномученика Дорофея, епископа Тирского, которого также вспоминают сегодня. Другое название дня – Дорофей-воробьиные ночи: говорят, что именно с этого времени начинаются самые короткие ночи в году, воробьиные.

Дорофеев день лучше всего посвятить делам по хозяйству: уборке, стирке. Хорошо сегодня сажать огурцы. Считается, что если в этот день прополоть все грядки, то сорняки еще долго не появятся.

Церковь в этот день, как и в другую дату, выступает категорически против ссор, сплетен, жадности, зависти, уныния и лени.

Согласно народным приметам сегодня не следует рассказывать сны, а также поднимать на дороге чужие вещи или деньги, если их кто-то обронил — это либо к болезни, либо к нищете.

Как и в другие дни наши предки внимательно относились к природным явлениям. Так приметы 5 июня говорят об урожае. Если ясный и теплый день – жди урожая зерна и овса. Если же много росы – урожай будет богатым. Туман стоит над водой – будет много грибов.

Также обратите внимание, если утром на Дорофея сильно пахнет трава, то жди дождя.

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