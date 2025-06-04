Какой церковный праздник 4 июня: что нужно делать, чтобы получить вознаграждение втройне

4 июня по новому церковному календарю отмечают день поминовения святителя Митрофана, который был патриархом Константинопольским.

Приметы 4 июня. Фото: из открытых источников

О Митрофане известно то, что он жил в IV веке, и на его судьбу выпало немало сложных испытаний. Отец его был родным братом римского императора, но исповедовал христианство. Когда христиан стали преследовать, то вся семья Митрофана выехала в Византию. Там отец Митрофана стал священником, а после и епископом, а позже на кафедру выбрали и Митрофана.

После визита в город императора Константина, Митрофана сделали патриархом — правителю пришелся по душе епископ и город, который он сделал столицей. На то время преподобный уже был старцем. Он умер в возрасте 117 лет и обладал даром прозорливости.

К святому Митрофану обращаются с молитвенными просьбами избавить от искушений, о хорошем урожае и семейном благополучии.

Навозником день прозвали потому, что в старину в этот день было принято удобрять паровые поля — те, которые не засевали. Поэтому, согласно поверьям, если сегодня удобрить землю, то вам обеспечен хороший урожай. День также благоприятный для уборки. Если не будете сидеть, сложа руки, получите в итоге хорошую выгоду.

Церковь в эту дату, как и в любую другую, выступает против ругани и сквернословия, ссор, обид, зависти, сплетен. Нельзя быть жадным и отказывать в помощи тем, кто в ней особенно нуждается.

Наши предки верили, что бездельничать сегодня – большой грех, иначе достатка в доме не видать. Поэтому старались лечь спать как можно позже, чтобы успеть сделать как можно больше работы.

Согласно поверьям в этот день нельзя никого хлопать по плечу — можно человеку болезнь "нахлопать", а также опасно купаться в открытых водоемах.

По погоде сегодняшнего дня наши предки прогнозировали, какой она будет в ближайшее время. Если духота с самого утра – погода испортится, жди ненастье. Если дождь начался – еще двое суток будет лить, как из ведра. Маттиола расцвела – к теплому лету.

Также на Митрофана в народе зазывают ветер – просят принести его благодатные дожди.

Читайте также на портале "Комментарии" — 2 июня – какой церковный праздник в Украине: традиции и запреты этого дня.



