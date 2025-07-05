Какой церковный праздник 5 июля: что нужно делать, чтобы этот день принес особую удачу

5 июля в новом церковном календаре Украины чтят преподобного Афанасия Афонского, а также икону Божией Матери под названием "Домостроительница". В народе этот день считают особым для молитв о достатке и семейном благополучии.

Приметы 5 июля. Фото: из открытых источников

К святому Афанасию верующие обращаются с молитвами о мире и ладе в семье — просят помощи уладить ссоры и разногласия, примирить близких, избавиться от недугов.

Икона Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса") прославилась многими чудесами: перед образом молятся в трудные времена, когда нет заработка или не идут дела. У святыни просят помощи в поиске хорошей работы, удаче в торговле и бизнесе, помощи рассчитаться с долгами.

В народе день прозвали Афанасьев или Лунный. По приметам, в это время Луна дарит необычайную добрую энергию. В старину было принято печь угощения в виде месяца и раздавать их соседям и знакомым — чтобы в доме были достаток и лад.

Считается, что все, о чем договариваешься на Афанасия, обязательно будет иметь успех. Поэтому в этот день сватали молодых, обсуждали свадьбы и строили большие планы. Этот день также благоприятен, чтобы устраиваться на новую работу, планировать деловые встречи и переговоры, заключать сделки и даже давать в долг — деньги вернутся с прибылью.

Хорошим знаком сегодня считается не зашторивать окна — чтобы Луна наполнила дом светом и силой, а засыпать нужно позже обычного, чтобы наполниться лунной энергией.

В этот день советуют не лениться, не жаловаться на судьбу. Все это – к пустым карманам и бедности. Не стоит что-то чинить или постараться по возможности не работать с острыми предметами, чтобы нечаянно не навлечь беду. Все важные дела нужно постараться завершить до обеда.

Церковь акцентирует: сегодня, как и в любой другой день, неприемлемы ссоры, зависть, клевета, злость, лень и уныние. Нельзя отказывать в помощи.

Интересно, что многие приметы Афанасьева дня связаны с Луной. Так, если Луна особенно яркая – осень будет теплой и сухой; радуга утром — к дождю, днем — к сильному ветру, а вечером — установится хорошая погода; кленовые листья "плачут" — через пару дней начнутся затяжные дожди; вороны летают высоко над землей — к хорошей погоде без дождей и ветра; птицы тянутся к воде — рыбалка будет плохой.

Если день выпадает на растущую Луну, то у нее просят достатка и любви, на убывающую — снимают порчу, на полнолуние — загадывают желания.

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