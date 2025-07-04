4 июля — это дата, когда в Украине по новому церковному календарю чтят память священномученика Терентия, а также праведного Юлиана Тарсийского. Этот день имеет свои традиции, приметы и запреты, передаваемые из поколения в поколение. Наши предки верили, что само соблюдение обычаев поможет избежать беды и привлечь в жизнь благосостояние.

4 июля: традиции и запреты в этот день

Традиции 4 июля

Молитва о защите семьи

В этот день верующие молятся святым за мир в семье, защиту детей и духовную силу. Особенно часто обращаются к Юлиану Тарсийскому с просьбой укрепить веру и вылечить душевные недуги.

Труд на земле

Этот день считался благоприятным для сельскохозяйственных дел: прополки, уборки целебных трав и ухода за овощами. Наши предки верили, что собранные в этот день травы обладают особой силой.

Наблюдение за погодой

По народным приметам погода 4 июля указывает на то, каким будет остаток лета. Если день ясный — жди хорошего урожая и теплой осени, а если гроза — август будет дождливым.

Что нельзя делать 4 июля

Ссориться и злословить

Этот день считается духовно важным, поэтому запрещено вступать в конфликты, оскорблять близких или даже думать злобно, это может привлечь негатив на долгое время.

Выносить мусор из дома после заката

Существует поверье, что вместе с мусором можно вынести счастье из дома. Если нужно что-то убрать, сделайте это до вечера.

Одалживать деньги или вещи

4 июля не стоит давать что-то в долг — это обещает финансовые потери и вымывания изобилия. В народе говорят: "Кто 4 июля отдает, тот потом просит".

Игнорировать знаки судьбы

Особое внимание в этот день обращали на сны и случайные слова окружения — считалось, что сегодня душа человека чувствительнее к подсказкам сверху.

Интересный факт

Во многих регионах в этот день женщины собирали зверобой и чабрец — верили, что эти травы могут защищать от "злого глаза" и служили оберегами для дома. Их сушили, а затем клали за иконы или использовали для окуривания дома.

4 июля — это не только очередной день лета, но и хороший повод остановиться, поблагодарить за то, что имеешь, и подумать о духовном. Соблюдение традиций наших предков дарит чувство связи с родом и укрепляет внутреннее равновесие.

Напомним, портал "Комментарии" писал о церковном календаре на июль 2025 года.