Какой церковный праздник 31 июля: что нельзя делать перед Успенским постом

31 июля православные по новому календарю украинской церкви чтят память святого Евдокима Каппадокиянина, а также отмечают предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня.

Приметы 31 июля. Фото: из открытых источников

Святого Евдокима верующие называют покровителем семьи и домашнего уюта — в молитвах к святому обращаются с просьбами о семейном благополучии, здоровье для близких. Этот день по традиции считается удачным для брака, а также любых семейных дел.

В народе праздник прозвали Евдокимов день, или Евдокимово заговеньем — завтра, 1 августа по новому стилю, начинается Успенский пост. Но накануне на стол разрешается ставить мясные и рыбные блюда, пироги и разносолы. На заговенье стараются завершить все дела перед постом, чтобы сосредоточиться на духовной стороне жизни.

Традиционно церковь в этот день, как и в любой другой, выступает против злобы, зависти, жадности, сквернословия, мести. Категорически сегодня запрещается отказывать в помощи – как нуждающимся людям, так и животным.

Не стоит переедать или злоупотреблять алкоголем, делать уборку в доме, а также рекомендуют отказаться от дальних поездок и путешествий — в народе верят, что дорога в этот день может обернуться неудачей.

Издавна люди обращали внимание на народные приметы дня. Они сегодня говорят о том, какую ждать погоду и каким будет урожай. Если с утра паутина летает в воздухе – будет еще долго солнечно. Если пчелы с самого утра в поле – день будет теплым. Туман над лесом – жди хороший урожай грибов. Если разыгрался сильный ветер – готовься к снежной и холодной зиме.

День считается благоприятным для домашних дел, сбора урожая и добрых поступков.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 30 июля: почему сегодня важно помолиться за пленных и пропавших без вести.