Какой церковный праздник 30 июля: почему сегодня важно помолиться за пленных и пропавших без вести

30 июля по новому календарю украинской церкви почитают память святого мученика Иоанна Воина – его считают покровителем несправедливо осужденных и обиженных.

Молитва. Фото: из открытых источников

Важно знать, что святого Иоанна Воина считают заступником и помощником в непростые времена, а также покровителем воинов и всех страждущих. В молитвах к Иоанну просят защитить от несправедливости, наказать обидчиков, молятся святому об освобождении пленных и возвращении пропавших без вести.

В народе день прозвали Силин, или день Силы – в честь апостолов от 70-ти Силы, Силуана и других. Согласно народным поверьям, 30 июля — это день, когда человеку прибавляется силы. Сегодня не полагается лениться, наоборот — чем больше работы удастся сделать, тем крепче будет здоровье. По традиции также сеют озимые — верят, что зерно, посеянное в день Силы и Иоанна Воина, даст богатый урожай.

День благоприятен для начала новых дел, смены рода деятельности, поездок и переездов.

Церковь в этот день, как впрочем и другие дни, напоминает о том, что не следует предаваться злобе, зависти, мести, сквернословию и унынию. Необходимо хранить чистоту мыслей и поступков.

По народным поверьям, в день Иоанна Воина нельзя ни в коем случае отказывать в помощи — сам окажешься в беде. Также не стоит бездельничать, переедать или злоупотреблять алкоголем. Кроме этого, 30 июля — неблагоприятный день для решения денежных вопросов.

Традиционно в этот день наши предки наблюдали за природой, делая выводы и прогнозы о погоде, урожае и будущем. Если день выдался прохладным — будет долго стоять сухая и ясная погода. Если жара стоит – будет урожай грибов. Если паутина в воздухе – к жарким и сухим дням. Звезды перед рассветом ярко мерцают – скоро будут дожди. На рябине много ягод — к дождливой осени. Сны на 30 июля — вещие, они могут сбыться в течение 10 дней.

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